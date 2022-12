La mistica del concreto in una grande artista

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” sono lieti di ospitare, nella consueta rubrica settimanale, l’interessante e prezioso contributo del caro amico prof. Severino Dianich

A voler donare a qualcuno un’immagine del Natale, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Io suggerirei, per questa ed altre occasioni simili, di andarsi a sfogliare un piccolo libro di disegni a china, dal tratto di una impressionante sicurezza, veloce sulla pagina, e di una rara intensità di sentimenti (e di senso). Il monacello si china, con devota curiosità a guardare il Bambino, tenuto stretto, oltre che dalle fasce, da quattro tavole di una culla, o mangiatoia, che voglia essere. Potrebbe anche essere una tomba, come ama fare l’iconografia orientale, evocando il destino del bambino. Un Dio che viene ad abbracciare tutto l’umano e a farlo suo, fino alla morte. Addossata a lui, la Madre, quasi a volerlo proteggere, con le mani nella positura dell’orante e, defilato, da un lato, secondo la tradizione, San Giuseppe. Lo spazio, ridotto al minimo, della grotta, cui basta una sola linea per essere detta, è occupato dal gruppo, fino al colmo, con la figura del bue. Quasi due massi di materia, staccati l’uno dall’altro, in perfetta simmetria: ridotta a un mucchio di piccole cose, la infinita leggerezza di Dio e, sull’altro lato, lo sguardo attento di un uomo, che si domanda come e perché: «Mistero della fede!».

Marcelle Gallois, allieva dell’École des Beaux-Arts di Monpellier e poi di quella, celebre, di Parigi, già reduce, fin dal 1911, quando aveva ventitre anni, di alcune esposizioni al Salon des humoristes, vive nel 1914 una singolare esperienza spirituale. Lei stessa racconta di essere entrata in una piccola chiesa, senza sapere che era la chiesa di un monastero: «Vi giunsi durante una celebrazione, che poi seppi essere l’Ufficio delle Tenebre». Nella liturgia precedente alla riforma del concilio Vaticano II era, la sera del Venerdi Santo, il canto dei Salmi e delle Lamentazioni di Geremia profeta.. «Un gemito denso di lamento, un ululato di dolore si elevava dalle grate del coro come da un abisso, appello disperato di una vita sepolta nel profondo, al di sotto della vita normale. Era Cristo che gridava con la voce di Geremia. Ne rimanevo presa, trafitta, mi sentivo torcere da un sordo rimorso. Chi è mai che soffre in tal modo? Si può restare tranquilli e proseguire il proprio cammino passando a fianco di un dolore simile?». Fu l’esperienza decisiva di tutta la sua vita. Entrò in monastero, trascorse un lungo periodo di anni senza disegnare e poi riprese a farlo, col nome di Soeur Geneviève, portandosi dietro,

un’acuta sensibilità al dolore del mondo e, nel contempo, l’ironia e l’umorismo delle sue prime opere. La partecipazione profonda alla sofferenza dell’uomo, in lei, appariva tutta concentrata nella passione di Cristo. Ne usciranno nel 1949, dopo l’attraversamento della seconda guerra mondiale, le impressionanti quattordici acqueforti della sua Via Crucis.

Soeur Placide le chiese, un giorno, di farle per il suo onomastico, un disegnino di San Placido, che era stato il primo discepolo di San Benedetto. Ne seguiranno ben 104 disegni a china, raccolti in un modesto libretto, La vie du petit saint Placide. Le sue spesse pagine offrono motivi di meditazione di alta mistica e, allo stesso tempo, vivaci provocazioni sulle minuzie della vita quotidiana, nonché mordaci satire sui difetti della vita religiosa e gioiose ironie su diversi risvolti del vivere. “Il piccolo San

Placido”, un giorno, avrebbe avuto una visione. Gli sarebbe apparsa una figura «ammantata di raccoglimento», che gli avrebbe detto: «Sappi, o Placido, che la vita

interiore è una vita che è interiore”. Egli corse subito ad avvertire il Padre Maestro di questa rivelazione che avrebbe sconvolto l’intera cristianità. «Forse bisognerebbe avvisare il Santo Padre il Papa!?». Non mancano, ovviamente, i tratti altamente drammatici dei mali del mondo e la dura denuncia del

peccato dell’uomo, che le appare tuttoggi pesare sulle sofferenze di Cristo. Del librino si sono fatte molte traduzioni (in italiano presso Gribaudi, 1993) nelle quali però si perde la composizione originale della pagina con i suoi testi, vergati con sapiente noncuranza dall’artista stessa.

Soeur Genèviève era stata sempre fragile di salute. Morì nel 1962. Dei suoi scritti spirituali (Mère Geneviève Gallois Mistique et artiste. Éditions Parole et silence, 2015) sono toccanti soprattutto quelli degli ultimi anni, segnati per lei da grandi sofferenze. Nonostante quel che soffriva, lavorava indefessamente alla realizzazione delle vetrate per alcune chiese e un’abbazia. Due anni prima di morire, già

esausta, scriveva a un amico, che da trenta’anni la sosteneva in tutti i suoi lavori:

«Stanno collocando le due vetrate, la Miserere e la Ludens coram Deo (Abbi pietà e Giocando davanti a Dio). In quest’ultima ho cercato di esprimere la normale gioia che prevale, quando ci si avvicina alla vita eterna. Ma non è una gioia sensibile. Sto molto male: mi hanno fatto una trasfusione che si è risolta in un totale malessere: mi gira continuamente la testa, così le gambe, come vivessi in barca. Perché la gioia di cui le parlo non sia un’illusione, bisogna che persista in questa condizione di sofferenza. Chi lo sa in che stato saremo quando moriremo? Forse nell’impossibilità di pensare un pensiero qualsiasi. Se allora le diranno che ero in coma quando sono morta, lei sa che il mio vero essere sta in questa vetrata: Ludens coram Deo».

NOTA BIOGRAFICA

Severino Dianich, presbitero della Diocesi di Pisa, raffinatissimo teologo, docente emerito della Facoltà di Teologia di Firenze, già direttore del Master in Teologia e architettura di chiese. Ha tenuto seminari e conferenze in molte Facoltà Teologiche italiane ed estere. Ha al suo attivo circa 170 lavori tra cui molti libri; alcune sue opere sono state tradotte in altre lingue.