REDAZIONE

La Nazione chiama e la Misericordia di Termoli risponde presente. Come sempre in prima linea per aiutare i più bisognosi un gruppo di volontari è partito per andare a fare supporto all’emergenza lombarda. Alle 21 di ieri la partenza alla volta di Bergamo e Brescia. L’impegno della Misericordia di Termoli è solo l’ultimo di una lunga serie di iniziative che i volontari stanno portando avanti in questa emergenza da Coronavirus. Un plauso a tutti loro, “Che Iddio ve ne renda merito”.