La minicar prende fuoco, si salvano due ragazzi

Serata e nottata movimentata per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli iniziata intorno alle 20.15 per un grosso incendio di sterpaglie in contrada Marozza nel Comune di Petacciato, che li ha impegnati per oltre due ore. Alle ore 00.10, in Via Molinello a Termoli, incendio di una minicar, mentre era in marcia, con due ragazzi a bordo che alla vista delle prime fiamme, che uscivano dal cofano motore, sono velocemente scesi ed avvisato il 115. Alle 01.45 circa un altro intervento in Viale Pertini a Termoli per lo scoppio di un’auto con conseguente incendio. Sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto velocemente allo spegnimento ed alla messa in sicurezza delle auto coinvolte.

Bilancio: una Ford Fiesta esplosa ed incendiata con coinvolgimento di altre tre auto, una Fiat Panda alimentata a gas metano, una Pegeuot 207 parzialmente distrutte dalle fiamme ed una Alfa Romeo 156 danneggiata. Intervenuti sul posto, il personale del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi) proveniente dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso insieme alla Polizia scentifica, per accertare le cause dello scoppio dell’auto. Questa mattina ulteriori sopralluoghi con il rinvenimento del cofano dell’auto esplosa, sul tetto di un’abitazione di tre piani vicina all’evento.