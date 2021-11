“La mia casa è piena di muffa, ma allo Iacp non interessa”: grido d’aiuto di una famiglia campobassana

Furono mandati via dopo un incendio che interessò un altro appartamento a Capodanno 2019 ma dopo 3 anni nessun intervento: “C’è ancora l’albero di Natale”

Era la notte di San Silvestro del 2019 quando un violento incendio divampò in un appartamento delle case popolari di via Caduti del Tiro a Segno, zona San Giovannello, a Campobasso. Una famiglia di cinque persone si salvò rifugiandosi sul balcone, sino all’arrivo dei Vigili del Fuoco che domarono le fiamme. Quello che ci interessa oggi non è tanto la cronaca, quanto il fatto che a distanza di quasi tre anni quegli appartamenti sono ancora inutilizzabili e nulla si è mosso da quella notte quando un corto circuito mandò a fuoco parte dell’appartamento del terzo piano. Ma anche gli inquilini dei piani adiacenti furono mandati via. La segnalazione ci giunge dall’inquilino del piano superiore a cui è stato assegnato dallo Iacp un altro appartamento “umido, pieno di muffa e con vecchie finestre da cui entrano folate di vento”. E dall’Istituto Case Popolari, a quanto pare, solo promesse. “Siamo disperati – ci dice il diretto interessato – soprattutto perché abbiamo due figlie, delle quali una minore che a causa del freddo e dell’umidità spesso si ammala. E’ possibile che dopo tre anni lo Iacp non è stato in grado di risistemare quegli appartamenti, soprattutto il mio che ha subito lievissimi danni? Tutto è fermo, pensate che da me c’è ancora l’albero di Natale, tutto è stato lasciato com’era. Ci hanno detto che avrebbero provveduto alla manutenzione per farci rientrare in quell’appartamento dove sono nato e dove ci sono i ricordi di una vita. O in alternativa che ci avrebbero concesso uno stabile più dignitoso. Solo parole al vento, tutte promesse non mantenute. Cosa dobbiamo fare, a chi dobbiamo rivolgerci?”

Un grido d’allarme da parte di cittadini in difficoltà che noi raccogliamo e giriamo all’Istituto Case Popolari. Affinché possa intervenire il prima possibile per restituire dignità ad una famiglia che in fin dei conti chiede solo di tornare nella propria abitazione.