La mia amicizia con Dante

GIUSEPPE CAROZZA

Come già evidenziato in un precedente contributo di qualche mese fa, è in pieno svolgimento

l’anno centenario della morte di Dante ed anche nel nostro territorio, dove più dove meno, grazie anche ad

una situazione sanitaria in apparenza più clemente, si assiste ad un discreto fiorire di discorsi

commemorativi, rievocazioni, resoconti di ardenti passioni per la Commedia, da parte di personaggi a volte

serissimi e credibili, a volte piuttosto improbabili; molto spesso, poi, viene ripresentata l’immagine

tradizionale del padre della nostra letteratura, con il classico cappuccio in testa da cui emerge il gran naso

grifagno e maestoso. Ma va bene: è un’ottima cosa, pensavo qualche giorno fa, se tutto questo avrà la

buona conseguenza di diffondere un po’ di autentico interesse per lui e per la sua gigantesca forza poetica.

Tuttavia non mi faccio eccessive illusioni al riguardo. In primo luogo, Dante occorre affrontarlo con

pazienza, accettando di farsi sorprendere dove e quando lui vuole. È un pignolissimo, divertito arredatore

degli spazi dei tre regni oltremondani, dove colloca un gran numero di personaggi, su sfondi descritti

sempre con certosina sapienza; ma è anche creatore di linguaggi, di situazioni e di immagini “eroiche”, che

si depositano nella memoria con una forza a volte quasi selvaggia, che lui per primo di certo faticò a

controllare. Ma il nostro fiorentino, come tutti sanno, non era solo uno studioso: amava ed era amato, era

dominato da passione politica, combatté in prima persona, si impegnò nel governo della sua città, fu

esiliato e maledetto. Nell’ultima parte della sua vita poi, mentre andava ramingo cercando protezione

presso le potenti casate dell’Italia settentrionale, quale ferrea disciplina si deve essere imposto per

inventarsi, tenere sotto controllo e organizzare minuziosamente l’immensa impalcatura della Commedia? In

soli cinquantasei anni di vita…

Il mio personale approccio al sommo poeta fu per mia buona sorte molto fortunato: partì da un

incontro diretto. Ero in quarta ginnasio. Un giorno presi tra le mani l’antologia liceale di una mia amica, la

aprii a caso e lessi l’inizio di una poesia: <<Deh, Violetta, che in ombra d’Amore / negli occhi miei sì subito

apparisti, / aggi pietà del cor che tu feristi, / che spera in te e desiando muore …>>. Questa era la prima

strofa, e mi piacque moltissimo. Capii poco delle successive, ma mi feci trascinare dal loro ritmo e mi si

impressero in mente ancora due versi: << foco mettesti dentro in la mia mente>> e <<drizza gli occhi al

gran disio che m’arde>>. Improvvisamente, sentii come una musica che mi entrava nel cuore. L’eco che mi

risuonava dentro era troppo forte, e mi invadeva tutto: quella della canzone era una donna a cui venivano

rivolte parole d’amore da un giovane come lei, ma speciale, che aveva in sé il fuoco della poesia e la magia

delle parole, pieno della forza della giovinezza e capace di esprimerla. Il suo nome, scoprii, era Dante

Alighieri, proprio quel noioso poeta che aveva descritto l’Inferno, di cui un simpaticissimo bidello della mia

scuola, zio Domenico, non so come ma sta di fatto che conosceva a memoria i primi tredici canti, che ogni

tanto cominciava a recitare con voce quasi ispirata. Ma adesso la situazione era diversa. Mi pareva che

quelle parole fossero rivolte proprio a me, sussurrate alle mie orecchie, che in quei versi così limpidi e chiari

si rispecchiassero tutti i tumultuosi sentimenti che mi si agitavano dentro, il sorriso dei ragazzi e la

misteriosa realtà sconosciuta che aveva nome amore. Sentivo insomma il corpo e l’anima, la mente e il

cuore aggrovigliati insieme dalla sensuale innocenza del ritmo del verso endecasillabo. E vidi Dante come

una persona viva e appassionata, un giovane fiorentino dal carattere forte, ma anche sorridente e pieno di

amici, insieme ai quali combinava – perché no – scherzi o corteggiava ragazze; e di qualcuna si era

innamorato profondamente.

E fu da allora che ebbi per lui un amore speciale e segreto. Leggevo le sue rime nella mia antologia

con la confidenza propria di un amico, distante nei secoli ma vicino nel cuore. Non lo raccontavo a nessuno,

temendo in qualche modo di sentirmi troppo ridicolo; ma un po’ alla volta mi parve di aver capito bene

l’importanza che aveva avuto per lui quella speciale forma di amore che è l’amicizia, specialmente se rivolta

all’invenzione e alla scoperta di sé attraverso il fare cultura insieme. Sì, perché in fondo la conoscenza ed il

cammino che si percorre affinché, da ragazzi o da adulti, ne possiamo sperimentare anche solo un qualche

frammento, non dovrebbe mai essere considerata una sorta di conquista da portare a termine a scapito

degli altri ma, piuttosto, in comunione con gli altri. Oggi purtroppo, anche all’interno dei nostri ambienti

scolastici ed accademici, non di rado si assiste ad una “corsa” verso l’acquisizione del sapere che non

sempre risulta connaturata alle effettive capacità ed aspirazioni di ciascuno, ma appare piuttosto come una

corsa da portare a termine spesso anche in concorrenza con chi ci è vicino. Ebbene, sulle solidissime basi di

questa cultura condivisa, non rinnegando ma rinnovando l’antica, si forma, a nostro modesto parere, il

monumento immortale che è il poema grande di Dante, che auspichiamo possa, almeno in questi mesi,

essere al centro degli interessi non solo dei letterati, ma dell’intera comunità civile del Molise.