La meraviglia di Campitello e Capracotta innevate, ma nessuno ha potuto sciare

Una tipica domenica invernale ha regalato panorami mozzafiato soprattutto sulle splendide montagne molisane. La dama bianca ha coperto Campitello Matese e Capracotta che, se non fosse stato per questo maledetto virus, sarebbero state prese d’assalto. Ma purtroppo oggi poche persone hanno potuto godere delle bellezze che regala la neve in montagna a causa delle note restrizioni relative all’emergenza sanitaria. Una beffa soprattutto per il turismo molisano che si nutre, come noto, in questa stagione. Piste imbiancate in entrambe le località sciistiche molisane ma nessuno ha potuto indossare gli sci.

Nella foto di copertina Campitello Matese questa mattina

Nella foto in basso Capracotta questa mattina