La mostra resterà aperta fino al quindici settembre

Resterà aperta fino al quindici settembre la mostra La memoria e l’oro giallo dell’Irpinia con scatti della sociologa e fotografa Luisa Festa, che ripercorrono, come fosse una narrazioni per immagini, tramite volti, animali, sguardi e angoli in pietra antica una realtà storica degli anni Settanta del Novecento localizzata a Lacedonia e nei paesi vicini. Su ideazione di Rita Pardo dell’Associazione PeoniArt, che ha sede nella accogliente dimora rurale in località Flene di Pescocostanzo, la mostra, presentata da chi scrive, è una attenta ricostruzione sentimentale e nello stesso tempo documentarista di un periodo storico in lenta e inesorabile scomparsa quando i paesi dell’entroterra del sud ma anche dei sud del nord e del centro Italia si vanno man mano abbandonando, segnati dalla problematica dell’emigrazione. Nel volume che prende lo stesso nome della mostra, pubblicato dalle Edizioni Delta 3, sono riportati gli scatti presenti nella mostra, insieme con altri che fanno parte dell’archivio di Luisa Festa. Queste foto corredano l’interessante lavoro di ricerca dell’antropologo e studioso Michele Miscia che con acuta indagine storica, accompagnata da riflessioni approfondite e coinvolgenti, compone un lavoro di ricerca che spazia tra l’altro dalle donne nella società contadina, all’importanza degli animali da soma, compagni di solitudini e fatiche quotidiane, alla pratica della transumanza e ancora alle grotte tufacee del territorio irpino che tanto evoca anche quello molisano.

Maria Stella Rossi