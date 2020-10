‘La memoria dell’acqua, l’8 ottobre la presentazione del libro

L’8 ottobre 2020, alle ore 17.30, nella sala consiliare del comune di Termoli ci sarà la presentazione del libro ‘La memoria dell’acqua’ con l’autore Mario Antonello Maselli. Ad intervenire saranno anche la professoressa Maria Maddalena Chimisso e L’illustratore Andrea Romagnuolo. L’evento si ripeterà anche il 9 ottobre a Petacciato e il 10 ottobre a Pietracatella.

Trama

L’amore, prima che un incontro di corpi e anime è, spesso, un altare, sul quale si finisce col sacrificare ad un unico Dio.

È ciò che ha fatto Ettore da quando, poco più che adolescente, ha scoperto l’amore. Da allora, per mondare quell’altare, ha vissuto tutta la vita, fra il desiderio di dimenticare e l’ossessione stessa del ricordo. Da un lato avrebbe voluto prolungare, facendola diventare un modello per l’Umanità, l’unica notte veramente felice. Dall’altro la consapevolezza che, se si ama da soli, credendo di essere in due, si finisce solo con il piangere i dolori di entrambi, restando comunque soli.

La vita diviene, allora, il paradigma della sua stessa negazione. Una sorta di limbo, una lunga ellisse, fino alla rivelazione finale! Una mutevolezza, quella di Ettore, che somiglia a quella dell’acqua e alla sua eterna memoria.