La Meloni al fianco dei balneatori: “Difenderemo la categoria”

Giorgia Meloni sarà al fianco dei balneatori. È questo quanto reso noto da Domenico Venditti, presidente regionale del Sib-Confcommercio, che condividendo le iniziative del presidente nazionale Antonio Capacchione, evidenzia la risposta del presidente del Consiglio dei Ministri al messaggio lanciatole dall’associazione di categoria. «Gentile presidente Capacchione, la ringrazio per gli auguri e per il sostegno. Il nostro governo difenderà le imprese balneari italiane e le famiglie che lavorano nel settore. L’Italia non può permettere che le proprie coste e spiagge finiscano in mano a chissà chi, con il rischio di distruggere un tessuto economico sano e di mettere in pericolo anche l’integrità dell’ambiente. Un cordiale saluto». Una notizia positiva per i balneatori termolesi ma in generale per l’intera categoria.

Durante la campagna elettorale la leader di Fratelli d’Italia si è duramente opposta alla direttiva europea Bolkestein promettendo che l’avrebbe rivista se si fosse trovata al governo.