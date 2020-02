La mascherata dei 12 mesi: la kermesse in programma martedì 25 febbraio

Appuntamento nel piazzale antistante l’ex casa dello studente

La Cantata dei 12 Mesi è diffusa in tutta Italia, soprattutto nei centri a vocazione agricola.

La sua rappresentazione avviene nel periodo di Carnevale.

In Molise sono famosi i Mesi di Cercepiccola e quelli di Bagnoli del Trigno, come pure quelli di Sassinoro in Campania. A Campobasso è chiamata Mesaiola.

E’ una delle mascherate campobassane dalle origini più antiche, probabile retaggio degli “ambarvalia” – una serie di riti che si svolgevano nell’antica Roma alla fine di maggio per propiziare la fertilità dei campi e celebrare la dea Cerere.

Rappresenta l’allegoria dei mesi dell’anno (rappresentati con le loro caratteristiche) e costituisce un “rito” propiziatorio a Madre Natura. Il canto serviva ad allontanare la sfortuna. I versi del canto “raccontano” le principali attività agricole di quel periodo.

La mascherata è rappresentata dalle classi 5^ D e 5^ di Mascione, con la partecipazione degli alunni delle classi prime e la collaborazione dell’Associazione “MoliseRadici: Cultura, Costume, Tradizioni” di Campobasso.

L’appuntamento è per martedì 25 febbraio, sul piazzale antistante l’ex Casa Studente, alle ore 10.00 (Via De Gasperi, 21/H – Campobasso).

Faranno da cornice alla manifestazione gli alunni delle due scuole dell’infanzia.