La Maratona di New York amata dai molisani: in tanti nella Grande Mela

Non solo Ilaria Novelli che è risultata essere tra le italiane più veloci (qui l’articolo). Alla Maratona di New York hanno partecipato anche altri molisani, inseriti all’interno di una pattuglia di italiani molto numerosa con quasi 3mila partecipanti. Tra questi, oltre appunto alla Novelli, anche Vincenzo Grassi, Silvio Alberti, Di Lisa da Roccavivara (foto in alto). Alberti ha tagliato il traguardo come primo tra i molisani. Una manifestazione che si conferma tra le più gettonate tra gli atleti che volano anche oltre l’Oceano per parteciparvi.