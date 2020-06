La Mantigliana tra Storia e storie di vita

Il viaggio di “Alesia e i suoi Compagni” tra Tradizioni, Arte ed antiche Vestimenta: il senso di appartenenza e dignità nella tessitura di scenari di futuro

“La Mantigliana” (Cultori del Costume) è un gruppo sartoriale no profit, autogestito, dedito alla ricostruzione dell’abbigliamento, ma anche alla fedele riproduzione degli antichi accessori e dell’ambientazione dei tempi passati. I soci fondatori – Addolorata Di Cristoforo, Annamaria Mastropietro, Chiara, Laura e Giuseppe Di Rito -, dal 2012, si sono fatti conoscere, in Molise, con una serie di eventi molto partecipati a carattere storico-culturale. Un lavoro meticoloso, il loro, che abbraccia i secoli XVII / XIX, facendo rivivere echi e suggestioni antichi. “Tutto iniziò quando ci accorgemmo che in molte rappresentazioni storiche il modo di vestire di un tempo a Campobasso era assente”, raccontano. Originali, o il più possibile simili all’originale, i materiali utilizzati. Curati nei minimi dettagli anche gli accessori – collane, bracciali, monili, fermagli – con cui le donne erano solite agghindarsi. Un’opera artigianale accurata, iniziata con lo studio di antichi documenti, condotto con gusto retrospettivo.

Desunte da Ada Trombetta indicazioni descrittive sulle vesti del primo Novecento; da alcune foto ricevute in prestito quelle inerenti agli abiti fino al 1850. Per il periodo più antico ci si è rifatti ad atti notarili dotali, consultati presso l’Archivio di Stato. Stoffe ritrovate in vecchi bauli di famiglia, accessori in oro o corallo e calzature artigianali: tutto ha contribuito a realizzare un risultato unico nel suo genere. E’ stato, dunque, attraverso lo studio delle antiche “carte” che è risultato possibile individuare, per ogni periodo, caratteristiche costanti. La “mantigliana”, d’altronde, stando a quanto si legge in un manoscritto dell’Albino, è una sorta di copricapo, di lana rossa o bianca, che le donne, anticamente, erano solite indossare. “Un abito, in fondo, è come un dipinto, poiché rispetta l’animo di un determinato periodo e realizzarlo ci fornisce una sintesi rispetto ai mutamenti che avvengono con il trascorrere del tempo”,affermano Dora Di Cristofaro e Annamaria Mastropietro. Parole da cui emerge come quella in cui “La Mantigliana” è impegnata sia una tutela consapevole non solo dei costumi, ma anche degli usi e delle tradizioni concernenti il ciclo di vita sociale, delle consuetudini, delle abitudini, delle pratiche, delle credenze, delle usanze, finanche delle danze e delle musiche. Avvenimenti storici e semplici frammenti di vita quotidiana si stagliano, con vividezza, in questo quadro, dando vita e forma ai soggetti, agli oggetti, spesso in un’atmosfera sospesa tra sacro e profano. Iniziative indubbiamente importanti per conservare l’identità nel contesto di una società, nonché per serbare e tramandare valori spirituali, morali e culturali, stratificati nella mente, e nel cuore, di una collettività. Addolorata Di Cristofaro e Annamaria Mastropietro hanno collezionato circa un centinaio di abiti, ma anche suppellettili, tegami e paioli dei primi del Novecento. Tanto materiale, che necessiterebbe di trovare un apposito luogo espositivo, per renderlo disponibile alla pubblica fruizione, quale patrimonio comune da presidiare. “La Mantigliana” riesce a trovare anche dall’elemento più piccolo e insignificante una preziosità per arricchire la scena, l’ambientazione, quest’ultima disegnata dalle abili mani di Giuseppe Di Rito, anche attraverso un’arte del riciclo condotta con originalità. Tra le molteplici iniziative cui l’associazione ha partecipato, si evidenziano le mostre itineranti a Scapoli, al Castello d’Evoli di Castropignano e di Civitacampomarano. Qui per valorizzare i giovani cervelli che, per necessità o per esperienze di studio, si sono recati all’estero, continuando a dar lustro alla nostra terra. Degno di nota anche l’impegno nel teatro sociale, per le vesti degli attori, nonché per la cura e l’allestimento dei presepi, aventi, come figure cardine, persone con diversa abilità ed anziani dei centri diurni. Similmente difficile non ricordare eventi quali “Nobili presenze in Campibassi”, che ha portato, qualche anno fa, in scena la storia di Altabella e Fonzo, e tanti altri che hanno contributo a renderci forse più orgogliosi delle nostre radici ed identità. E’ questa, del resto, la mission che associazioni a carattere storico-culturale così radicate in una realtà dovrebbero prefiggersi sempre. Con “Alesia 2007” Onlus “La Mantigliana” ha organizzato, presso il Museo Sannitico, una tre giorni di eventi, con poesia, musica, pittura e vestimenta, al fine di sensibilizzare sul disagio giovanile ed educare al “bello”, perché ciò che si realizza aumenta il senso di essere vivi, se stessi ed unici.

Francesca Muccio