La “mannaia” si abbatte anche su Ortopedia del San Timoteo

REDAZIONE TERMOLI

Non si tratta di una vera e propria chiusura, come si diceva inizialmente nelle strade di Termoli per una voce che nel giro di poche ore aveva mandato in tilt la popolazione, ma di una sospensione dell’attività per quello che riguarda le urgenze. Il provvedimento ufficiale ancora non c’è. Probabile che verrà firmato nelle prossime ore, al massimo nella giornata di domani. Certo è che per il basso Molise che già sta combattendo la battaglia per la salvaguardia del punto nascita la notizia è piombata come una bomba a minare le certezze della popolazione, nonostante proprio quel reparto era finito sotto la lente di ingrandimento dei vertici della sanità già nelle scorse settimane. Dai prossimi giorni il reparto di Ortopedia del San Timoteo di Termoli non potrà garantire più le urgenze. Il che significa che i casi non programmati dovranno essere trasferiti altrove, sembrerebbe al Cardarelli di Campobasso. A decretare la decisione assunta dall’Asrem è stata la carenza di medici: al momento in servizio c’è solo un dottore che, per legge, non basta a garantire la sicurezza in caso di interventi di urgenza. Quindi stop alle urgenze mentre resteranno attivi i ricoveri ordinari. Si tratta di un provvedimento temporaneo, una sorta di sospensione dell’attività, che è bastata, però, per far gridare allo smantellamento dell’ospedale da parte della cittadinanza e alla provocazione avanzata dal Comitato San Timoteo di un referendum «per il distacco dalla Regione Molise». Per il comitato che da tempo si batte per assicurare la sopravvivenza del nosocomio bassomolisano «è arrivato il momento di agire. Continua la mattanza sul San Timoteo – si legge in una nota stampa di Nicola Felice – è molto prossimo, questione di ore, l’annuncio della dirigenza Asrem di un altro provvedimento di sospensione delle attività nel reparto di Ortopedia. Anche questo provvedimento, presumibilmente – afferma Felice – sarà giustificato, come il per il Punto nascita, per mancanza di sicurezza». Felice, dal canto suo, non può non ricordare come «questo provvedimento era già stato, tristemente, previsto e preannunciato dal Comitato San Timoteo tempo fa con un proprio documento, senza escludere nel prossimo futuro altri simili provvedimenti su altri reparti e servizi sanitari. Molti fatti – ha proseguito Felice – dimostrano che da alcuni lustri questo territorio non riceve l’attenzione dovuta e che merita da parte della classe politica, degli Enti e degli organi di programmazione regionale. Ora basta – tuona Felice – per Termoli e il circondario è giunto il momento triste ma necessario di staccarsi dalla Regione Molise e chiedere l’annessione al confinante Abruzzo. Il Comitato San Timoteo ritiene che sia giunto il momento di agire». Di qui l’intenzione di «farsi promotore dell’indizione di un referendum di approvazione per il distacco dalla Regione Molise e l’annessione all’Abruzzo da parte della maggioranza in primis, della popolazione di Termoli e dei Comuni del circondario, così come disposto dall’articolo 132, secondo comma, della Costituzione».