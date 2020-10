La Magnolia premia gli abbonati: dal club l’omaggio dell’accesso ad LbfTV

A fronte delle porte chiuse previste dall’ultimo Dpcm per i fedelissimi la chance di visualizzare lo streaming di tutte le gare

Da sempre il pubblico ha rappresentato un punto di forza per La Molisana Magnolia Campobasso. In A2 il PalaVazzieri è stato sempre sold-out, in alcune circostanze già quaranta minuti prima della palla a due. In Techfind Serie A1, seppur a fronte delle limitazioni imposte dalla normativa di contenimento della pandemia da Covid-19, nelle due gare interne sinora disputate (entrambe in presenza di sostenitori) presso La Molisana Arena, i #fioridacciaio hanno potuto contare sempre sul numero massimo di supporter stabiliti dalle disposizioni governative sul tema. Ora, a fronte dell’ultimo Dpcm del 24 ottobre e della previsione normativa delle porte chiuse, il club rossoblù ha deciso di fare un piccolo grande regalo ai propri fedelissimi, premiando il loro spirito tenace. LBFTV ADDICTED Al centinaio abbondante di tifosi che ha deciso di sottoscrivere, durante il precampionato, l’abbonamento all’intera stagione delle campobassane, la società – in questa fase di porte chiuse prevista perlomeno sino al 24 novembre – ha deciso di donare un voucher da utilizzare per un abbonamento annuale alla piattaforma di Lega Lbftv, così da poter vedere in streaming sia le gara interne che quelle esterne delle campobassane, nonché tutte le altre partite della Techfind Serie A1. ISTRUZIONI PER L’USO Gli abbonati dovranno far pervenire richiesta all’indirizzo email abbonamenti@magnoliabasket.it, che gestirà tutte le operazioni e da cui partirà il buono per poter effettuare l’abbonamento. In caso di nuclei familiari, l’abbonamento sarà comunque unico e sarà il capofamiglia ad indicare i numeri degli abbonamenti collegati al proprio. L’iniziativa prenderà il via già da domani (giovedì 29 ottobre) così da dare l’opportunità agli aficionados dei #fioridacciaio di poter assistere da casa al confronto del Parraserradimigni di Sassari tra il locale quintetto della Dinamo e la truppa di coach Mimmo Sabatelli, gara inserita tra gli anticipi del sabato e valevole per il sesto turno di campionato.