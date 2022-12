La magia e il fascino del Presepe Artistico “Rogati” ospitato nell’omonimo palazzo a San Polo Matese

Tra le tante rappresentazioni artistiche della Natività presenti in Molise, merita una breve visita il Presepe Artistico “Rogati” ospitato a Palazzo Rogati a San Polo Matese. Fu realizzato verso la fine dell’agosto del 1961 dal maestro Juan Marì Oliva (all’epoca presidente dell’Associacion de Pesebristas di Barcellona) e Angelo Stefanucci che invece lo coadiuvò nella realizzazione di quest’opera.

Si tratta di un lavoro complesso ed originale per l’epoca, per il quale vennero utilizzati otto quintali di gesso alabastrino. Dopo un attento studio dell’area della stanza che lo doveva ospitare, si convenne di realizzare un presepio in stile palestinese. Le figure di primo piano furono realizzate da Antonio Mazzeo di Dragoni di Lequile (Lecce) mentre quelle di secondo piano da Martin Castells (Barcellona).