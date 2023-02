La magia di San Valentino trasforma il borgo di Termoli in nido d’amore degli innamorati 

E’ stata inaugurata ieri alle 18 la prima edizione del ‘Borgo degli innamorati’ a Termoli che si concluderà il 14 febbraio. Decorazioni e istallazioni luminarie, oggettistica, street food e dolciumi: il ‘paese vecchio’ di Termoli diventa il nido d’amore degli innamorati tra le vie e i vicoli dell’amore. Poesie e musiche lungo il percorso accompagnano le coppie in un tour romantico a tutto tondo. L’evento, patrocinato dal Comune di Termoli, è stato reso possibile grazie all’associazione culturale Eventi, Arte e Spettacoli in collaborazione con Turismol e Gianni Angel’s. Per l’occasione fotografi professionisti immortaleranno gli innamorati e tra una foto e l’altra non mancherà l’angolo dove lasciare il classico lucchetto dell’amore. Ampliata anche la cartellonistica con due nuovi angoli dove apprezzare le bellezze della città adriatica e farsi immortalare durante il bacio scambiato con chi ricambia l’amore ricevuto. Si trovano sotto all’ingresso del borgo, nei pressi del Castello Svevo e in Piazza Bisceglie.

Foto Cala Sveva