La Magia di Luci nel centro storico incanta i visitatori (GALLERIA FOTO E VIDEO)

Numeri da record per l’evento natalizio che ha “animato” il borgo antico

Il 6 gennaio (con l’ultima accensione in programma) cala il sipario sulla Magia di Luci a Larino, la manifestazione che ha aperto i battenti il 7 dicembre e che ha portato nel centro frentano migliaia e migliaia di visitatori. Un appuntamento ormai consolidato che anima le vie del borgo antico di Larino e dedicato a chi vuole sentire la magia del Natale tra luci e colori. Oltre a diversi spettacoli di luci, c’è anche tanta musica; c’è inoltre un’intera piazzetta dedicata al villaggio di Babbo Natale (con tanto di slitta ed elfi) dove è possibile, per i più piccoli, fare foto ricordo in una atmosfera incantevole. Ci sono poi trampolieri ed artisti di strada. Non mancano mercatini, artigianato locale, stand eno-gastronomici con prodotti tipici (e street food per i palati più “moderni”). C’è addirittura la possibilità di gustare dell’ottimo rhum o del vino pregiato. Una manifestazione che cresce di anno in anno, con numeri record e che rappresenta un’ottima vetrina non solo per Larino (dove è possibile anche andare alla scoperta del patrimonio culturale e storico dell’epoca pre-romana, romana e medievale visitare i luoghi della cultura della città) ma per il Molise in generale.