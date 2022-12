La magia di Luci incanta Larino, pubblico delle grandi occasioni

Pubblico delle grandi occasioni per l’inaugurazione della Magia delle Luci, l’installazione che tutti gli anni incanta ed illumina il borgo di Larino. E anche quest’anno la magia non ha tradito le aspettative. Migliaia di persone hanno affollato il centro storico, passeggiando per le strade della Larino vecchia ed osservando le installazioni luminose. Tema prettamente invernale. Soddisfatti gli organizzatori e l’amministrazione comunale che anche quest’anno ha voluto scommettere, dopo le polemiche dell’anno scorso, su una manifestazione in grado di richiamare migliaia di persone anche da fuori il Molise.

