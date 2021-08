La magia delle Notti Angioine a Colletorto

Il gruppo storico Giovanna I d’Angiò, ogni anno, nelle giornate di 11 e 12 agosto, rievoca l’arrivo della sovrana di cui porta il nome, nel feudo di Colletorto.La manifestazione inizia l’11 agosto con i Giochi medievali che alle 21 assieme a degustazioni tipiche, occupano Largo Angioino ai piedi della Torre, tra tiri con arco storico, lotterie e tornei di balestra.Nella sera del 12 agosto, dalle ore 22, l’imponente corteo storico occupa il corso principale, insieme a svariate associazioni ospiti, tra cui quest anno il gruppo Puer Apuliae di Lucera, campioni nazionali di bandiera in coppia. Una volta in piazza, i gruppi offrono i loro spettacoli in onore della Regina, al termine dei quali, prende vita l’incendio artistico del castello angioino, una perla tra le manifestazioni regionali. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid. Per assistere alla manifestazione è obbligatorio l’uso della mascherina.