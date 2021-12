Acceso l’albero in centro: la magia del Natale illumina Campobasso. Da mercoledì 8 dicembre infatti è stato acceso anche l’albero posizionato di fronte a Palazzo San Giorgio in Piazza Vittorio Emanuele II.

Illuminato anche il presepe che, come da tradizione, è stato ideato e realizzato dagli operai del Comune di Campobasso.

Questo il loro messaggio d’auguri, rivolto a tutti i campobassani e a tutti coloro che visiteranno Campobasso o vi faranno ritorno per le consuete festività natalizie: “La speranza nel futuro è ciò che ci porta in dono il Natale.

Basterebbe aprirsi alla sua luce per ritrovarci di nuovo sotto un unico, immenso e coloratissimo arcobaleno. Auguri di Buon Natale.”

Sabato 4 dicembre invece erano già state accese le principali luminarie presenti in città.

Da piazza Pepe a corso Vittorio Emanuele, passando per via Elena e via Roma fino a giungere in piazza Vittorio Emanuele dove è presente un grande Babbo Natale per la gioia dei più piccoli.

In piazza Pepe i mercatini di Natale e la panchina con il Diavolo e la Donzella. In villa Musenga, infine, ci sono i consueti pupazzi illuminati.