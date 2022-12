La magia del Natale e la famiglia degli Elfetti: l’iniziativa per i reparti di Pediatria molisani

Venerdì 23 dicembre dalle ore 16 alle 18 presso la struttura “Cubetto Bianco” (viale piscina comunale) l’associazione “GiroBosco” ospiterà, in seno alle proprie attività di campus invernale, l’autrice di narrativa per bambini e ragazzi Carmen Lalli.

In una veste particolare, nell’incanto della magia del Natale e in un clima raccolto, lei e la sua famigliola di elfetti proporranno la lettura partecipata de “L’Elfo pasticcione”, secondo libricino della collana “Favole inclusive”, e la visione delle relative illustrazioni al teatrino “Quadrishibai”. Bambine e bambini presenti saranno poi impegnati in piccoli laboratori creativi, in giochi e balli accompagnati da canzoni tematiche e porteranno con sé, oltre al ricordo dell’esperienza vissuta, i manufatti che realizzeranno e regalini da scartare subito o posizionare sotto l’albero addobbato.

L’iniziativa, finalizzata a creare momenti di condivisione di valori legati alla famiglia, all’inclusione, alla valorizzazione delle differenti identità e della diversità, alla solidarietà, coinvolgerà i reparti pediatrici degli ospedali di Isernia e Campobasso con i quali verrà effettuato un collegamento in diretta streaming per rendere partecipi alla lettura della favola i degenti e gli adulti accanto a loro e diffondere il calore natalizio. Grazie all’accoglienza e all’entusiasmo per la proposta immediatamente mostrati dai referenti per i nosocomi dott. Oreste Florenzano (direttore generale ASREM), dottoressa Tucci e dottor Santillo, sarà possibile inoltre effettuare la donazione dei libri pubblicati dall’autrice, e l’agenzia libraria Scuola&Servizi di Michele Di Castro offrirà ai minori ricoverati libri e gadgets, che verranno consegnati durante l’evento a personalità incaricate.

Cubetto Bianco e ospedali si abbracceranno e ciascuno riceverà un “pezzettino di Natale”, augurando che il piccolo progetto favorisca grandi emozioni e sensibilizzi all’apertura verso il prossimo.