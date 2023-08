“La Mafia dei pascoli”, il 30 agosto Giuseppe Antoci in Molise

A Monteroduni convegno su quello che viene considerato il nuovo business della criminalità organizzata. Oltre ai rappresentanti locali, sarà presente il presidente onorario della Fondazione nazionale Caponnetto

‘La Mafia dei pascoli – Il nuovo business della criminalità organizzata’: questo il tema del convegno organizzato da Coldiretti Molise che si terrà mercoledì 30 agosto, a partire dalle ore 10, all’Hotel “Oasi San Nazzaro” in località San Nazzaro a Monteroduni.

A fare gli onori di casa saranno: il presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa, i presidenti provinciali di Campobasso, Giacinto Ricciuto, e di Isernia, Mario Di Geronimo, ed il direttore regionale, Aniello Ascolese. L’incontro, aperto a tutti i soci imprenditori agricoli e zootecnici del Molise, vedrà inoltre la partecipazione di tutta la dirigenza regionale dell’organizzazione e delle massime autorità civili, militari e religiose della regione.

Fortemente voluto da Coldiretti Molise, il convegno mira a far luce sul fenomeno, tristemente noto, delle truffe all’Unione Europea, finalizzate a percepire illecitamente contributi comunitari da parte della criminalità organizzata. “Un fenomeno, quello del rischio delle truffe all’UE – ha affermato il presidente Claudio Papa – sul quale non va abbassata la guardia ma che al contrario va arginato con la diffusione della conoscenza del fenomeno ed una sempre maggiore cultura della legalità”.

L’incontro avrà come ospite-protagonista Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Nazionale Caponnetto, già presidente del Parco dei Nebrodi ed autore, insieme con Nuccio Anselmo, del libro La Mafia dei Pascoli, nel quale viene descritto il meccanismo perverso, ideato dai clan mafiosi, che riuscivano ad affittare grandi appezzamenti di terreno nel Parco dei Nebrodi, in Sicilia, terrorizzando allevatori e agricoltori onesti, ed incassando così, in maniera apparentemente “legale”, i contributi dell’Unione Europea.