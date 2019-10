“La mafia dei pascoli”, Giuseppe Antoci all’Iiss di Bojano per illustrare il libro

L’autore uscì illeso, nel 2016, da un attentato mafioso

BOJANO. A fine mese presso l’IISS di Bojano gli alunni delle classi quinte e quarte incontreranno il Dott. Giuseppe Antoci che illustrerà il suo libro “La mafia dei pascoli”. «L’incontro con Antoci rappresenta il primo step di un ampio percorso di educazione alla cittadinanza che vedrà coinvolti gli alunni bojanesi in altri momenti formativi di alto spessore» – ha commentato la referente dell’iniziativa, la prof.ssa Italia Martusciello. Giuseppe Antoci è stato presidente del Parco dei Nebrodi dal 2013 al 13 febbraio 2018. Ha ideato nel 2014 un protocollo nel Parco per l’assegnazione degli affitti dei terreni, che prevede la presentazione del certificato antimafia anche per quelli di valore inferiore a 150 000 euro. Questo “Protocollo di legalità” oggi è applicato in tutta Italia. Antoci, il 18 maggio 2016 è stato vittima di un attentato mafioso, dal quale è uscito illeso grazie all’auto blindata e all’intervento della scorta. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali. Andrea Camilleri lo ha definito “Un Eroe dei nostri tempi” e nel 2016 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso a Giuseppe Antoci l’Onorificenza di “Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana”, con la seguente motivazione: “Per la sua coraggiosa determinazione nella difesa della legalità e nel contrasto ai fenomeni mafiosi”. Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonella Gramazio ha sottolineato l’importanza dell’evento e ha asserito che storie di coraggio, come quelle vissute dal Dott. Antoci, rappresentano uno sprone per i giovani per implementare il loro senso di giustizia e di libertà. «Un grazie di cuore ai docenti di lettere: Candida Fracasso, Maria Rosaria Gallo, Enrica Garofalo e Daniele Muccilli. E un ringraziamento speciale al Sig. Sergio Calce che si è prodigato per la realizzazione di questo incontro presso l’IISS di Bojano».

Gianluca Caiazzo