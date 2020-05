La Madonna dei Monti è tornata a casa. In chiesa fedeli anche col casco

La fede, l’attaccamento alle tradizioni, la voglia di esserci. E in questo periodo molto particolare bisogna anche saperci stare fra la gente. Immancabili come sempre i Vigili del fuoco di Campobasso (assieme a tutte le forze dell’ordine) che hanno continuato a dare il loro contributo nel ritorno a casa della statua sacra della Madonna dei Monti. Bella Campobasso, questa Campobasso che non si arrende, in queste foto e video di Pasqualino Gabriele c’è tutto il riassunto di un’Infiorata che, seppur non ci sia stata, rilascia tutto il suo profumo di devozione.