La Luna festeggia 50 anni con un’eclissi parziale

Sabato prossimo, 20 luglio, la Luna festeggia i 50 anni del lancio dell’Apollo 11 che raggiunse il suo suolo per la prima volta nella storia. Per festeggiare l’evento, neanche a farlo apposta, questa sera vi sarà un’eclissi parziale visibile in tutta Italia. Il satellite della Terra entrerà nel cono di penombra alle 20.44 circa, mentre la vera e propria eclissi avverrà alle 22. Il picco sarà raggiunto alle 23.30, momento in cui la Luna sarà maggiormente oscurata dall’ombra della Terra. La fine si verificherà intorno alle 02.20. Pur trattandosi di un’eclissi parziale, la Luna diventerà comunque rossastra. Il fenomeno sarà visibile a occhio nudo Il fenomeno è considerato l’evento astronomico dell’anno.

Quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna e proietta sul satellite il suo cono d’ombra, solo due terzi del disco lunare sono immersi nell’oscurità. Lo spicchio che resta illuminato dal Sole rende più difficile vedere il tipico colore rossastro di un’eclissi totale di Luna, dovuto alla diffusione della luce rossa filtrata dall’atmosfera terrestre. L’eclissi di Luna può essere vista a occhio nudo. L’ideale è vederla in luoghi lontani dalle luci della città.