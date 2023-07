“La Luna e Il Castello” va in scena davanti al Castello di Gambatesa

Ideato e organizzato dal gruppo di ActionAid Molise, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Molise, il Comune di Gambatesa e la Pro loco APS locale, si è tenuto domenica 2 luglio un evento di straordinaria suggestione denominato “La luna e il castello”. In tarda serata, infatti, sul piazzale antistante il Castello Di Capua di Gambatesa, è stato rappresentato uno spettacolo di poesia, musica, teatro, danza ed arte. La rappresentazione è stata messa in scena dal gruppo teatrale “Rumori fuori scena”, di ActionAid Molise, magistralmente guidato dalla Prof. Maria Antonella Perrotta, che ha convolto sia attori propri sia cittadini di Gambatesa, soprattutto giovani e ragazzi.

Attendendo la luna piena, ovvero il plenilunio. Perché quando la luna è perfettamente tonda e illumina il cielo, prende il nome di luna piena o plenilunio. E questo si verifica all’incirca ogni 28 giorni.

Quando nello stesso mese si ha per due volte la luna piena, avvenimento che accade ogni 2/3 anni, il secondo episodio di luna piena prende il nome di “blue moon”.

Poi vi sono le credenze popolari sulla luna, le dubbiose influenze su diversi aspetti terrestri, ma qui non vi sono prove scientifiche.

La luna si trova lontana dal Sole ed è visibile. La luna la puoi guardare in faccia quando cala il sole. Ed è questo che si è voluto fare, in una piacevolissima serata ai piedi del castello di Gambatesa, con un programma molto ricco, con bravissimi e simpaticissimi interpreti, come Linetta Mazzilli Colavita, ma anche improvvisati interpreti del posto, che hanno recitato, cantato, ballato con passione e leggerezza.

Sono state decantate tantissime poesie dedicate alla luna, di autori molisani come Eugenio Cirese, Lucio Bucci, Ugo D’Ugo … una luna che illumina il cammino, ma anche di autori italiani e famosissimi nel modo. Sono stati recitati versi di Saffo, in solitudine amara, e del poeta argentino Yuri Borges, che contempla la luna come la donna amata.

Tante anche le canzoni cantate, da ‘La luna è cumm’ammòre’ dell’interprete locale Pasquale Curiale, alla ‘Sonata al chiaro di luna’ e ‘Mare chiaro’, e ancora ‘La luna’ di Gianni Rodari e ‘La luna bussò’ di Loredana Berté.

E siccome la luna e mutevole, e a volte è a ‘treqquarti’, non poteva mancare un pò di teatro popolare, semmai brillante e creativo.

La luna di kiev è come quella di Gambatesa – è stato detto – passa dappertutto, è la stessa dove porta, e dove porta gioia. Ma stanotte in cielo c’è una falce di luna, non è piò buia, luna piena tonda, che diventa una falce, e poi arcobaleno. Alcune fanciulle si sono esibite in un intricato balletto, quello appunto dell’Arcobaleno di luna, in cui figurano la luna timida, la luna oscura, la luna piena e la luna bleu.

Nello spettacolo, non potevano mancare le interviste virtuale fatte ad alcuni nobili feudatari che avevano stabilito residenza e dimora a Gambatesa, un fantastico viaggio remoto nel periodo in cui vissero e regnarono.

E infine una chicca offerta dal pubblico presente, i presenti hanno partecipato alla manifestazione leggendo ognuno poesie brevi Haiku.

Così, in un mix di interpreti veri, improvvisati e del pubblico si è dato vita ad un ‘Teatro ambulante, che, in presenza della luna piena, diventa creativo e lancia messaggi positivi

Per l’occasione, il Castello Di Capua, oltre al consueto orario dalle 10h15 alle 17h30, ha osservato un’apertura straordinaria in continuità dalle 17.30 alle 21.30, con ingresso gratuito in occasione dell’iniziativa ministeriale “Domenica al museo”.

Nicola Abiuso