La ludicità solidale del Ri-Giocattolo per l’Ucraina: il diritto al gioco resiste alla guerra

di Marika Galletta

Bambini sulla linea del fronte, sotto le bombe, nei bunker, mutilati, traumatizzati, orfani, terrorizzati quando i missili scuotono la terra, feriti, morti.

Bambini sospesi, nel mondo di nessuno, né morti né vivi, soli in mezzo a una guerra, perduti, separati dalle famiglie. Al momento, più di duecento i bambini rimasti feriti o uccisi a causa della guerra scoppiata lo scorso 24 Febbraio in Ucraina. Tanti altri invece si sono ritrovati da soli, senza più affetti o un posto sicuro in cui trovare riparo dagli orrori quotidiani, privati di tutto e provvisti di niente.

Per i bambini, la guerra è una catastrofe doppiamente tragica, perché sconquassa il mondo che li protegge, obbligandoli ad abbandonare la loro casa, la loro cameretta colorata, i giochi, i libri delle favole, i sogni ed i progetti con i compagni di banco.

Molteplici i gesti di solidarietà mossi da tutta l’Europa in favore del popolo ucraino, sostegni economici e donazioni di beni primari e di prima necessità, farmaci di primo impiego e dispositivi sanitari minori. Ma i bambini hanno bisogno anche di giochi, di super eroi, di matite colorate, di libri, favole e fiabe. Il diritto al gioco non può e non deve essere debellato da nessuna guerra.

Da questi presupposti nasce il Ri-Giocattolo, l’iniziativa di ludicità solidale in favore dei bambini ucraini progettata dall’Associazione Cristiani Lavoratori Italiani sede regionale del Molise aps e l’Associazione LocoMotivazione aps-asd, alla quale hanno aderito l’Amministrazione comunale di Roccamandolfi (IS) e di Sant’Angelo del Pesco (IS). Una campagna di sensibilizzazione sociale per non dimenticare la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1989, affinché i contenuti non vengano calpestati e l’articolo 31 non venga depennato dalla barbara brutalità del conflitto.

Il Ri-Giocattolo mira a tutelare la ludicità cautelando il diritto al gioco durante la guerra, perché i sorrisi dei bambini non devono essere spenti dal grigiore della guerra e dal freddo dei bunker. Parimenti è una campagna di sensibilizzazione atta ad educare le famiglie al riuso, al riciclo intelligente dei giocattoli presenti nelle abitazioni, non più utilizzati, ma conservati in buono stato e ancora funzionanti da poter donare in favore dei bambini ucraini.

Due i punti di raccolta giocattoli attualmente aperti nella regione Molise. Il primo messo a disposizione dal Sindaco Giacomo Lombardi, ubicato nel territorio comunale di Roccamandolfi (IS) presso la strada provinciale aperto tutti i giorni dalle 09.00 alle 20.00. Il secondo per volontà del Sindaco Nunzia Nucci, allocato nel territorio di Sant’Angelo del Pesco (IS) presso i locali comunali dell’ex farmacia aperto il lunedì, il giovedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 17.00.

Con il Ri-Giocattolo un piccolo gesto aiuta il diritto al gioco a vincere la guerra.