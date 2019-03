La lotta ai rifiuti che diventa una lezione di “arte vintage”

REDAZIONE TERMOLI

L’obiettivo è stato quello di trasformare il rifiuto raccolto sulla spiaggia in una sorta di “opera d’arte vintage”. Successo per la tappa termolese della tournée della Banda Riciclante, il progetto dell’associazione di promozione sociale Teatro dei Mignoli di Bologna, in partnership con ARCI Bologna e Arci Solidarietà, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si rivolge agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti, per educare e informare sui temi dell’eco-sostenibilità ambientale. Dopo il primo progetto realizzato nell’anno scolastico 2012/13 e che ha visto il coinvolgimento di circa 600 studenti, la nuova tournée farà tappa in dodici regioni italiane – Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Molise – e vedrà la partecipazione di oltre 1200 bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Prima tappa di questa nuova tournée proprio Termoli dove i responsabili del progetto hanno coinvolto gli alunni della scuola secondaria Bernacchia-Brigida che sono stati protagonisti di una vera e propria lotta al piccolo rifiuto. E’ stato affrontato il tema dell’abbandono dei rifiuti nelle spiagge e il degrado ambientale che ne comporta. I ragazzi hanno dapprima ripulito un tratto di spiaggia ai piedi del Castello Svevo dove è stato trovato davvero un po’ di tutto: dalla plastica alle cicche delle sigarette, dalle reste ai flaconi dei detersivi. I “prodotti migliori” sono stati assemblati poi in due installazioni che sono state esposte in piazza Monumento a dimostrazione del fatto che i rifiuti possono diventare anche delle piccole opere d’arte. Inoltre sempre nel centro di Termoli è andata in scena anche una parata musicale in onore della “banda dei supereroi” protagonisti del fumetto Banda Riciclante che viene distribuito nelle scuole che partecipano al progetto per informare in maniera piacevole i giovani studenti sulle tematiche dell’inquinamento e del rispetto dell’ambiente. Del progetto ne è stato fatto anche un documentario dal titolo “Banda Riciclante”, vincitore del Premio Visioni Ambientali 2014 della Cineteca di Bologna (link al trailer https://vimeo.com/128068854).

GUARDA IL VIDEO DELLA PARATA LUNGO CORSO NAZIONALE