La lista del PD si presenta agli elettori

REDAZIONE TERMOLI

Affollatissima nella mattinata di ieri la sede elettorale di Corso F.lli Brigida, cabina di regia della coalizione di centro sinistra. Poco dopo mezzogiorno è stata infatti svelata l’ultima delle quattro liste a sostegno di Sbrocca,ovvero quella del Partito Democratico. Una squadra composta da 24 candidati, 11 uomini e 13 donne, caratterizzata da un giusto connubio tra navigati (tra loro gli uscenti Manuela Vigilante, Oscar Scurti e Pino Gallo) e candidati alla prima esperienza. A tenere a battesimo il loro esordio, oltre alla ovvia presenza del sindaco Sbrocca, anche quella del Segretario Regionale del partito, Vittorino Facciolla e quella dell’avvocato Laura Venittelli. Proprio quest’ultima, mettendo da parte qualche dissapore passato, ha affermato: «Il centrosinistra è qui oggi, questa è la lista più bella e più politica della coalizione. I poteri forti vogliono tornare in questa città ma noi li contrasteremo». Un concetto rafforzato dall’intervento dell’assessore uscente Pino Gallo, che sulla prospettiva di una vittoria dei diretti avversari, ovvero il centro destra, ha affermato: «Si farebbe un passo indietro di 40 anni se vincesse». Angelo Sbrocca – ha riferito il Segretario Facciolla – in prospettiva futura mi sembra che sia l’unica proposta spendibile. Non me ne vogliano gli altri candidati ma questo sta emergendo in maniera lapalissiana in quest’ultimo periodo di campagna elettorale. Non mi sembra che gli altri candidati abbiano grandi temi – ha poi aggiunto – mi sembra che Angelo manifesti bene questa esigenza di continuità rispetto al rigore di scelte amministrative che fanno di questa città una città europea, moderna, capace di guardare al futuro. La proposta degli altri non è una proposta. Vi è una differenza siderale nella qualità che esprimono i candidati, e questa campagna elettorale lo sta facendo emergere in tutta la sua evidenza. Il centro-sinistra fa scelte coraggiose sulla continuità e sulle candidature, ma fa anche scelte di qualità. Termoli, una città di 35mila abitanti, locomotore del Molise, non può essere amministrata da un sindaco che non ha caratteristiche di conoscenza della materia amministrativa adeguate»