La lettura vista con gli occhi di un’adolescente

di Alice Gravina

Durante questo anno di COVID tutti noi abbiamo riscoperto molti hobby e tanti hanno avuto come passatempo principale quello della lettura, che prima dell’anno scorso era sottovalutata e non vista di buon grado soprattutto tra i giovani quando a scuola venivano assegnati dei libri da leggere. Forse è proprio questo il problema tra gli adolescenti e la lettura, i libri, da molti ragazzi, vengono visti come una noiosa attività, quasi come una tortura poiché a scuola vengono sempre presentati i soliti classici come “I Promessi Sposi” amati dai professori e odiati dagli studenti, invece se si riesce a trovare il libro giusto è difficile staccarsi e alla fine ci si ritrova a finire di leggerlo alle quattro del mattino. La lettura è una cosa molto soggettiva infatti c’è chi preferisce uno stile invece che un altro, come nella musica. Grazie alla lettura si possono “vivere” diverse vite scappando da quella che ormai era diventata una condanna agli arresti domiciliari per tutta la popolazione italiana soprattutto nel primo lockdown. Tra i libri che hanno fatto appassionare la maggior parte degli adolescenti della Generazione Z spicca la saga di Harry Potter, scritta dalla fantastica scrittrice J.K. Rowling che è riuscita a creare un intero mondo partendo quasi da zero. La domanda sorge spontanea: “come è possibile scrivere una saga così lunga ed arrivare addirittura ad otto libri con l’ultimo pubblicato nel 2016 e anche a distanza di 34 anni dall’uscita del primo capitolo continuare a far sì che essa sia amata da migliaia di lettori in tutto il mondo?”. Grazie alla lettura è possibile rifugiarsi in altre realtà e alcune volte è proprio questo che serve agli adolescenti che hanno mille problemi ma che allo stesso tempo sono nulla se paragonati a quelli degli adulti. Alcune volte si riesce addirittura a impersonare il protagonista della storia come nelle “y/n” di Wattpad, ovvero delle storie con protagonista y/n cioè “your name” che tradotto in italiano sarebbe “il tuo nome” dove il personaggio principale è proprio chi legge la storia e seppur poche questo tipo di storie hanno spopolato su questa applicazione. Wattpad è la piattaforma di narrazione più famosa al mondo che conta più di 80 milioni di utenti tra scrittori e lettori, questa applicazione è principalmente usata dagli adolescenti infatti chi decide di scrivere su Wattpad è spesso giovanissimo e nonostante ciò si riescono a trovare libri davvero validi e ben scritti. Alcuni scrittori sono partiti proprio da Wattpad come Beth Reckles con “The Kissing Both” che da libro digitale è passato al cartaceo e successivamente è stato prodotto anche un film. Un altro libro, o meglio saga, di successo che ha compiuto lo stesso percorso del libro precedentemente citato è “After” di Anna Todd. Ma ci sono innumerevoli storie passate dal digitale al cartaceo e di certo non basterebbe un piccolo spazio di giornale per menzionarli tutti. Pertanto un appello a tutti, soprattutto ai giovani: leggete più che potete, trovate il genere che vi piace di più e consumate quanti più libri che potete perché questo vi riempie davvero la vita, anche se a volte può sembrare noioso, ma una volta preso il ritmo non vi stancherete più di girare pagina alla cerca della fine della fine del libro!