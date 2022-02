La leggenda di Delicata Civerra, un Romeo e Giulietta dal sapore molisano

Come anticipato nell’articolo introduttivo alla mia Rubrica, quest’ultima intende valorizzare e promuovere la nostra bellissima Regione, poco conosciuta ma ricca di luoghi meravigliosi. Il Molise, oltre a vantare la disponibilità, in un pezzo di terra così piccolo eppure così geograficamente multiforme, di mare, collina e montagna, è dotato di un interessantissimo patrimonio storico.

Oggi, in occasione di San Valentino, vorrei raccontarvi della triste storia di Delicata Civerra, una leggenda campobassana la cui trama rimanda alle tragedie shakespeariane tanto che alcuni sostengono, seppur in mancanza di dati storici certi, che il drammaturgo e poeta inglese, di passaggio nell’odierno capoluogo molisano, si sarebbe ispirato a questa storia per poi dar vita al capolavoro di Romeo e Giulietta.

Ne esistono varie versioni ma io ho scelto quella che mi è stata raccontata da bambina dalle suore della mia scuola. Frequentavo, a quel tempo, l’istituto situato sui Monti e il cui ingresso si trovava e tutt’oggi si trova di fronte alla Torre Terzano, dove hanno riprodotto con una “sagoma” la figura di Delicata Civerra. Ricordo ancora che molti miei compagni di classe erano spaventati da quella Torre e stentavano ad avvicinarsi per paura di risvegliare il fantasma della ragazza. Secondo la storia originaria, infatti, Delicata era stata rinchiusa lì dal padre per aver tradito il nome della famiglia per amore.

Delicata aveva appena 20 anni quando, nel 1587, si innamorò di un giovane di nome Fonzo Mastrangelo “che sapeva ben maneggiare la spada, di bel garbo, forbito nella parola, uomo di studio”. Purtroppo, la sorte volle che i due appartenessero a confraternite rivali, in continua lotta per il predominio sulla città: i Crociati e i Trinitari. La famiglia di Delicata apparteneva ai Crociati mentre quella di Fonzo ai Trinitari. Nonostante i numerosi tentativi dei giovani innamorati di convincere i propri padri a concedere il matrimonio, a quel tempo vietato tra membri di diverse confraternite, le famiglie continuavano ad opporsi fermamente a causa dello scandalo che ne sarebbe derivato.

L’amore, che delle vicende politiche in corso nella città si doleva ben poco, continuò a resistere. Ma un giorno il padre di Delicata incontrò i due amanti e senza impietosirsi rinchiuse sua figlia in una umida torre. Provò a convincerla a prendere il velo monastico o a sposare un crociato ma lei rifiutò entrambe le proposte. Intanto Fonzo, tormentato dal dolore decise di partire in guerra.

Solo con la Quaresima del 1587, grazie alle prediche quotidiane di Padre Geronimo, Crociati e Trinitari si placarono e i matrimoni tra diverse confraternite diventarono possibili. Ma l’amore dei due giovani era nato sfortunato e così restò: Delicata si ammalò a causa delle terribili condizioni in cui era costretta a vivere. Fonzo riuscì a tornare in città giusto in tempo per chiederle di sposarlo, proposta che la ragazza accettò prima di chiudersi nell’ultimo respiro.

Il 13 marzo 1587 fu celebrato il funerale di Delicata e Fonzo partì per Roma dove si aggregò all’ordine dei francescani e morì, ancora giovanissimo, nel 1599.

Non so se conoscevate questa Leggenda ma l’ho sempre trovata estremamente affascinante. Col tempo, la Torre di Delicata Civerra è diventata luogo di incontro di molti innamorati che decidono di recarsi in cima al monte per ammirare il bellissimo panorama della città e far tuonare il proprio amore senza alcun impedimento, quasi in onore e nel ricordo di Delicata e Fonzo.

Qualche settimana fa, purtroppo, ho scoperto che la “sagoma” di Delicata Civerra è stata rimossa dalla Torre. Speriamo torni presto. Buon San Valentino a tutti!

Romy Raccioppi