“La Legge delle Leggi”

VI Domenica del Tempo Ordinario (A)



Secondo Gesù profeti sono arrivati alla conclusione che l’amore è sufficiente come prassi di vita, offerta a Dio e via di perfezione (cfr. Mt 22,34-40), ma chi ci insegna ad amare? Per questo l’incarnazione del Cristo è stata necessaria, come anche il percorso veterotestamentario che, attraverso la Torah, ha preparato il popolo di Dio all’incontro con colui che è Via, Verità e Vita.



Commento a Mt 5,17-37



+In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli.

Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.+



Fin dai primi secoli della loro nascita, per i cristiani, la tentazione di contrapporre Antico e Nuovo Testamento è stata grande. Ancora oggi una lettura poco attenta e superficiale potrebbe infatti far pensare che l’uno contraddica l’altro e viceversa. Tale problematica si è presentata in modo abbastanza notevole con il fenomeno dello gnosticismo, nel corso dei primi secoli. Per Marcione, un noto esponente di questo movimento, non solo l’Antico Testamento, ma anche tutto ciò che nel nuovo si riferiva ad esso doveva essere eliminato, perchè, secondo questi, ispirato da un altro dio cattivo. Uno dei primi padri che affrontarono il problema fu Sant’Ireneo il quale, nel suo “Contra haereses”, sottolinea come Gesù, fosse invece venuto non ad “abolire”, ma a “portare a compimento” ciò che fu rivelato agli antichi, tutto questo estendendo e aumentando il senso e la profondità degli antichi precetti: Il proseguimento del brano mette in rilievo proprio questo. Il “non uccidere” si estende al divieto di tutti gli atti di violenza, anche di quella non fisica. “Non commettere adulterio” non si limita all’atto compiuto, ma anche alla sola ideazione. “Non fare falsa testimonianza”, indicato da Gesù come “non giurare il falso”, diventa l’obbligo di parlare sempre con sincerità: “si, si o no,no”, senza giurare mai, sopratutto se si rischia di strumentalizzare ciò che è sacro. Tutti questi precetti vengono estesi e portati a compimento dall’interpretazione che ci ha consegnato il Cristo attraverso la sua vita: Egli è forma e modello dell’Amore. Lui è chiave ermeneutica della Rivelazione, ovvero: solo attraverso Gesù, nello Spirito, si può spiegare Gesù e tutto ciò che ruota attorno al suo mistero. “Ama e fa quello che vuoi” diceva il geniale Sant’Agostino: è proprio l’Amore “cristiforme” il precetto che riassume, interpreta e completa tutti gli altri precetti, così vengono trasfigurate le leggi che fino al suo avvento sono state “sentiero pedagogico” che Israele ha percorso in vista della Sua venuta.



+Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! +



Notevole è l’estensione che Gesù applica al quinto comandamento (non uccidere) a tutte le possibili forme di espressione della violenza. Se Dio è Amore, allora l’odio, che ne è l’antitesi, ci separa da Lui. Se Dio è Vita, ciò che conduce alla morte lo offende. Il Maestro è così radicale in questa posizione che “minaccia” la prospettiva di una terribile punizione divina a chi trasgredisce questa legge. Sappiamo bene che “l’inferno” è la privazione dell’unico bene a cui la nostra anima aspira: Dio. Niente può separarci e allontanarci dalla comunione con Lui più della violenza! Questo è tanto vero che il risentimento ci impedisce di offrire un culto gradito al Signore, così che prima di presentare l’offerta all’altare, dobbiamo perdonare e riconciliarci, almeno interiormente, con chi ci è in odio. La rabbia ed il rancore corrompono più di ogni altra cosa il cuore dell’uomo, dobbiamo subito liberarcene quando albergano in noi: il rischio è quello do autoesiliarci dalla felicità promessa da Gesù. Solo chi ama tutti incondizionatamente, anche i nemici, potrà sperimentare pienamente la beatitudine divina, solo così l’immagine di Dio che portiamo dentro potrà arrivare al massimo del suo splendore.



+Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.+



Riguardo ai peccati sessuali: Uno sguardo illuminato dall’amore non è mai “rapace”. E’ molto pericoloso separare la sessualità dall’amore: il rischio è quello di strumentalizzare e “coseificare” l’altro ai fini del proprio personale piacere. Niente è più devastante di un’amore che si rivela inganno; quanto è difficile guarire un cuore ferito dal tradimento! Una sessualità vissuta “ludicamente” ne confonde il senso più profondo e nobile. Ecco perchè questa delicata dimensione della nostra vita deve sempre essere vissuta responsabilmente. Come è doloroso a volte combattere queste nostre passioni, non è un caso che Gesù usi questi paragoni così forti: cavarsi un occhio, tagliarsi una mano, non sono certo consigli che vanno presi alla lettera (saremmo tutti orbi e monchi se fosse così!), ma indicano proprio la radicalità di questa scelta. Anche considerare l’altro come un semplice strumento di piacere ci separa da Dio, questo modo di vedere il prossimo è totalmente alieno al Suo cuore, come potrebbe essere in comunione con Colui che ha dato la vita, chi umilia ed inganna il prossimo per i propri egoistici fini?



+Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».+



Il peccato di “falsa testimonianza” non si riferisce alla semplice bugia, ma a male che possiamo fare con le nostre parole, anche dicendo la verità possiamo “uccidere”, quando lo facciamo in circostanze inopportune. Pensate a quante bugie hanno dovuto dire le monache ed i frati di Assisi quando, durante la persecuzione degli ebrei, ne hanno nascosto a centinaia nei loro conventi. Anche in questo caso la legge viene “superata” perché sottoposta alla regola dell’Amore. Abusando del linguaggio possiamo manipolare il prossimo e farne quello che vogliamo, dobbiamo invece spogliare le nostre parole da ogni tentativo di plagio al fine di ottenere vantaggi personali, sopratutto quando questi si guadagnano a scapito di qualcun altro! Questo è il “di più” viene dal Maligno, padre della menzogna. Giurare è poi un grave errore, non possiamo mantenere promesse che riguardano un futuro che non conosciamo. In più siamo fragili, se poi rischiamo la tentazione di usare persino il nome di Dio per ottenere i nostri egoistici fini, l’esortazione di Gesù si comprende ancora meglio.



Se dunque interpretiamo questi comandamenti alla luce del comandamento dell’amore siamo sicuri di interpretali nel modo giusto. Ma se l’amore ci spinge verso il dono totale sul modello di quello testimoniato da Cristo, in questo tentativo non possiamo che sentirci sempre mancanti e inadempienti.



Chi si salverà allora? Nessuno. Questa è la conclusione a cui si arriva se ci limitiamo a un’interpretazione monca delle Scritture. Per fortuna san Paolo ci viene in aiuto: ” Dio ha rinchiuso tutti gli uomini nella disubbidienza, per concedere a tutti la sua misericordia.” (Eb 11, 32).



Ad ogni caduta ci basta afferrare la mano che Egli sempre ci tende per risollevarci.



Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci