La Laurea di Mariapia Lariccia: un traguardo con… Lode

Una giornata da incorniciare per Mariapia Lariccia di Sant’Elia a Pianisi che, ieri, ha portato a termine brillantemente il corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee presso l’Università degli Studi del Molise. Un traguardo con “lode” raggiunto con entusiasmo e determinazione, frutto di un costante impegno conclusosi con la discussione della tesi in Politica Economica Internazionale e dei Paesi in via di sviluppo, dal titolo “Il commercio internazionale e la politica Antitrust: i benefici dei mercati concorrenziali”. La giovanissima ha ringraziato la relatrice, Professoressa Maria Cipollina, e la correlatrice, Professoressa Antonella Rancan per l’apporto ricevuto.

A Mariapia le più vive congratulazioni dalla mamma Antonietta, dal papà Giovanni e dalla sorella Lucia: “Siamo veramente fieri di te per ! Ti auguriamo che questa Laurea sia solo un trampolino di lancio per un percorso ricco di conquiste personali e professionali!”.

