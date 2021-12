La judoka molisana Maria Centracchio protagonista pure su Rai Sport

Maria Centracchio è un “marchio di fabbrica per il Molise”. Lo ha ricordato lei stessa durante una popolare trasmissione di Rai Sport durante la quale sono state ripercorse le gesta dei medegliati Azzurri alle ultime olimpiadi e dove Maria Centracchio ha vinto la medaglia di bronzo. Ci ha tenuto a ribadire la sua “molisanità” l’atleta che ha fatto sognare più generazioni nella disciplina dello Judo. Sognava di fare la ballerina ma ha il judo nel sangue e il papà Bernardo come mentore di un percorso agonistico che ha trovato la consacrazione a cinque cerchi. Ha vinto l’argento agli Europei Junior nel 2014 e il bronzo agli Europei U23 nello stesso anno. Nel 2015 ha vinto l’African Open a Casablanca e il bronzo a Sofia nel 2016. Dopo numerosi podi a livello giovanile è arrivato il grande salto. Ha messo in bacheca il bronzo ai Giochi Europei di Minsk del 2019. Nel tempo libero si diverte cucinando e ballando.