La judoka isernina Maria Centracchio parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

Maria Centracchio andrà a Tokyo, la judoka pentra parteciperà alle imminenti olimpiadi estive. Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore allo sport Antonella Matticoli, in una nota congiunta, a nome dell’intera città di Isernia, hanno voluto congratularsi con la forte atleta azzurra ed esprimerle ogni più sincero augurio. «La nostra giovane concittadina, figlia d’arte, già pluripremiata nella sua categoria a livello mondiale, rappresenterà la Nazionale Italiana di Judo ai Giochi Olimpici in Giappone. A Maria Centracchio e al papà, coach Bernardo, vanno le nostre più vive congratulazioni, a nome dell’amministrazione comunale di Isernia e della cittadinanza tutta, per l’importante traguardo raggiunto. La partecipazione di Maria alle prossime olimpiadi, che si terranno a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto, è motivo di profondo orgoglio per l’intera comunità. Lo stop imposto dalla pandemia al mondo dello sport non ha impedito il coronamento di questo sogno, consentendo all’atleta pentra, dopo anni di sacrifici, competizioni e allenamenti, di rappresentare la nostra città e il Molise nella più importante competizione sportiva mondiale. Rivolgiamo a Maria i migliori auguri, e siamo certi che l’intera città la seguirà con il fiato sospeso facendo sentire forte il proprio supporto».