La italyMONDO! fa nuove assunzioni in Molise: aperte le candidature fino a mercoledì

Il coraggioso progetto di Peter Farina ed il successo della sua società italo-americana in Molise

“Peter! Sei un fenomeno!”

Così gli dico mentre, tra un piatto di crioli agli spigatelli ed uno di zucca fritta, in questa giornata di fine ottobre, lui mi racconta la sua storia e quella di italyMONDO!. Peter Farina è un fenomeno!

Perché per creare la sua società, nel lontano 2006, ha sfidato le aspettative della sua famiglia a New York e soprattutto lo status quo della nostra regione, spesso fatto di raccomandazioni e clientelismo, per usare le sue parole.

All’epoca Peter — pronipoti di emigrati di Guardiaregia — decise di lasciare la sua vita sicura in USA per abbracciare l’ignoto nella terra d’origine dei suoi avi. Quando tutto iniziò, lui era praticamente senza risorse economiche, a volte costretto a dormire nella sua macchina. Non aveva nulla in tasca, solo i pugni stretti su un progetto ambizioso e il suo amore profondo per il Molise.

Ora, a distanza di quasi 15 anni dalla sua fondazione, la società italo-americana italyMONDO! è diventata una realtà molto importante che impiega ben 20 persone fra le sue due sedi a New York e Campobasso.

Negli ultimi anni la italyMONDO! non ha mai smesso cercare i migliori talenti molisani. Inoltre, nel 2018 ha introdotto l’ormai noto Job Day, un evento che ha suscitato molta curiosità da parte dell’opinione pubblica locale, una novità nel mondo del reclutamento professionale per i criteri di obiettività e chiarezza con i quali si svolgono i colloqui. Lo scorso anno italyMONDO! ha ricevuto 372 curricula, di cui 100 selezionati e tre risultati in assunzioni.

Anche quest’anno i migliori 100 saranno selezionati per partecipare alla prima interview con lo scopo di assumere tre nuove persone che saranno impiegate nei settori amministrativo e turistico nella sede molisana.

I requisiti per partecipare sono semplici: buona conoscenza dell’inglese, residenza o radici in Molise, cittadinanza europea o permesso di soggiorno, e — soprattutto — “LOVE FOR MOLISE”.

Ma la vera novità di quest’anno è rappresentata dai test psico-attitudinali: impostati sulle stesse politiche di reclutamento impiegate anche da Google e NASA, questi test permettono di selezionare solo i più meritevoli, andando oltre le apparenze mostrate nei curriculum: “Il test impiegato dalla italyMONDO! funziona come un ‘equalizer’ – dice Peter Farina – perché consente anche a chi non ha avuto esperienze professionali significative, come spesso accade ai giovani molisani, e a chi non ha saputo presentarsi in maniera ottimale tramite il suo cv, di spiccare per le sue vere capacità. Con i test ho potuto constatare che il bacino di talenti in Molise è davvero ampio ed è un’enorme perdita per la regione quando questi ragazzi sono costretti a partire! Abbiamo ricevuto moltissimi curricula da ragazzi molisani che lavorano in Nord Italia ed in Nord Europa, che sarebbero ben contenti di tornare a casa loro se avessero un’opportunità di lavoro.”

Meritocrazia è il criterio principale di selezione: “chiunque può essere un potenziale candidato: che sia bianco, nero, donna, uomo, giovane, vecchio, gay or straight, non ci importa! A noi importa solo che sia una persona sveglia e che abbia tanta voglia di lavorare! Questi test eliminano la possibilità di mandare avanti raccomandati e furbetti, tutelando i più capaci. Infatti, al miglior 10% dei candidati (in base ai test cognitivi) sarà garantita l’opportunità di un colloquio.”

E poi aggiunge, “Forse la meritocrazia non sempre esiste in Italia e nel Molise, ma nella italyMONDO! Si!”

Fino al 6 novembre chiunque sia interessato può ancora inviare il proprio curriculum al sito www.italymondo.com/jobs o attraverso l’indirizzo email jobs@italymondo.com e mettersi alla prova con i test psico-attitudinali.

Infine, il messaggio di Peter a tutti gli interessati: “Ti preoccupi del tuo inglese? Mandaci il curriculum, la peggiore cosa che potrà succederti è che non verrai selezionato; ti meraviglierai delle cose che possono accadere quando corri il rischio e ti butti in qualcosa di nuovo ed inesplorato!

Arianna Braccio, 2 novembre 2019