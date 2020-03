La Houseplus di Andrea Di Vico tra le prime 100 startup italiane del 2019

L’azienda è dotata di una piattaforma che semplifica la compravendita immobiliare: grazie al suo algoritmo con intelligenza artificiale, è in grado di prevedere in quanto tempo può essere venduto un immobile

CAMPOBASSO. Andrea di Vico è il fondatore e amministratore delegato di Houseplus. Houseplus è una startup innovativa interamente molisana nata ad aprile 2019 che già a settembre 2019 ha ottenuto un primo traguardo entrando tra le top 100 startup italiane nella maratona più importante d’Italia Digithon (evento creato dal ministro Boccia), a novembre 2019 è entrata nel pre-acceleratore più grande e importante d’Italia “thestartup training” con sede a Milano. Qui, l’azienda sta facendo un percorso molto importante che terminerà alla “demo day”, il giorno in cui l’azienda sarà presentata ai più grandi investitori Italiani ed Europei.

Houseplus è una piattaforma che semplifica la compravendita immobiliare e, nello specifico, sta creando un database d’immobili in esclusiva e con una vendibilità massima di 90 giorni. Grazie al suo algoritmo dotato d’intelligenza artificiale, è in grado di prevedere in quanto tempo può essere venduto un immobile. Il servizio è utile sia a proprietari di casa perchè gli si offre la posssibilita di vendere senza alcun costo di provvigioni e con più agenzie immobiliari che tratteranno l’immobile contemporaneamente, ma anche alle agenzie immobiliari stesse perchè avranno accesso ad un database d’immobili in esclusiva e con una vendibilità molto veloce. Il servizio ora è disponibile in Molise e Roma e, nel giro di qualche mese, lo sarà anche a Milano, Firenze, Bologna Torino e Napoli. Per poi, nel 2021, iniziare l’espansione in Europa: Houseplus vuole diventare una delle aziende leader di Real Estate Management Europe.