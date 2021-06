La Hidro Sport vince la fase regionale del Campionato italiano a squadre ragazzi

Nel bellissimo impianto del centro federale di Pietralata a Roma, in vasca da 50 metri, doppia manifestazione in programma per gli atleti molisani, che hanno disputato contestualmente la fase regionale del Campionato Italiano a squadre Ragazzi e la prova di qualificazione per i campionati italiani per le restanti categorie, compresa quella degli esordienti A.

La squadra femminile si è resa protagonista di un’eccellente prestazione collettiva che ha fruttato alle giallo-blu il ragguardevole totale di 10.252 punti e quasi 400 di vantaggio sulle seconde, con risultati individuali e di staffetta di grande spessore, anche in considerazione del fatto che per quasi tutti si è trattato della prima uscita stagionale in vasca lunga.

Questo il dettaglio delle ottime prestazioni: Giovanna Muccitto 50 SL 28”38, 100 farfalla 1’07”89, 200 SL 2’19”55; Chiara Oriente 200 misti 2’39”45 e 400 misti 5’34”96; Domitilla Oriente 200 farfalla 2’36”86 e 400 SL 4’59”96; Ester Spedalieri 200 rana 2’50”19; Claudia De Tullio 100 rana 1’17”95 100 SL 1’02”98; Sara Colalillo 100 dorso 1’08”80 200 dorso 2’33”87; 4×100 SL (Colalillo-De Tullio-Oriente D-Muccitto) 4’17”83; 4×100 mista (Colalillo-Spedalieri-Oriente D-De Tullio) 4’43”65. In attesa della pubblicazione della classifica nazionale, nell’entourage giallo-blu traspare la consapevolezza di aver ottenuto un risultato globale di grande prestigio.

La manifestazione riservata anche alle altre categorie ha consentito di testare lo stato di forma dell’intera compagine adesso che la stagione estiva si appresta ad entrare nel clou, con obiettivi chiari e definiti considerando che la FIN ha ufficializzato la disputa dei Campionati Italiani a Roma, verso i quali molti atleti hanno già puntato il focus.

Marco Gallesi vince 50 SL (23”85) 50 farfalla (25”41) 100 farfalla (57”14); Emanuele Perlino vince 100 SL (52”26) e 200 SL (1’57”70) ed è secondo nei 50 (24”84); Ermanno Tedeschi domina la categoria ragazzi nei 50 SL (25”21) 100 SL (54”74) 200 SL (2’00”73); importanti conferme giungono anche da Patrick Comodo 100-200-400 SL (56”44-2’00”76-4’17”11); Giovanni Oriente 100-400-1500 SL (59”25-4’29”01-17’22”97); Alessandro Catelli 50-100-200 rana (33”23-1’14”62-2’45”18); Giuseppe Mariano 50-100 rana e 100 SL (34”55-1’16”69-1’03”16); Emanuele Iannone 50-100-200 farfalla (28”38-1’02”30-2’22”91); Mario Colalillo 50-100-200 farfalla (29”09-1’03”64-2’27”07); Federica Benenati 50 SL 50 e 100 farfalla (30”24-31”03-1’09”80); Jenna Carissimi 50-100-200 SL (31”34-1’11”26-2’36”35); Annalaura Mariano 100 rana, 50 farfalla e 100 SL (1’22”27-31”10-1’05”13); Benedetta Sangregorio 50-100-200 dorso (32”33-1’10”08-2’32”00); Vincenza Mastrangelo 100-200-400 SL (1’05”36-2’20”73-4’47”32); Sara Sabella 50-100-200 rana (37”00-1’21”25-3’00”30); Isabella Muccino 100 rana (1’43”12). Il settore riservato agli esordienti A ha visto una lunghissima serie di primati personali ed una sostanziale crescita tecnica di tutti gli atleti presenti: Michele Pio Gasbarrino 50 SL e 100 farfalla (29”76-1’09”33); Alessio Russo 50 SL-100 rana (31”42-1’31”97); Michele Lamenta 50 SL– 100 farfalla (31”91-1’19”90); Francesco Pio Stinziani 50-100 SL (33”04-1’14”44); Savino Berardi 50SL-100 farfalla (33”43-1’17”82); Christian Giamberardino 50SL-100 rana (33”74-1’30”32); Francesco Ziccardi 50-100 SL (33”90-1’17”80); Giovanni Di Toro 50-100 SL (34”48-1’16”67); Riccardo Mariano 50 SL-100 dorso (34”56-1’24”44); Matteo Vitantonio 50-100 SL (34”66-1’16”85); Francesco Marra 100 SL-100 farfalla (1’09”59-1’22”32); Vladislav Khamchuk 100 SL-100 dorso (1’11”69-1’18”95); Lino Santoro 100 SL-100 dorso (1’11”87-1’21”45); Emanuele Palmieri 100 rana-100 farfalla (1’25”69-1’12”83); Miriam Di Ridolfo 50-100 SL (29”77-1’06”80); Alice Lomastro 50 SL-100 farfalla (30”56-1’18”15); Francesca Bellucci 50-100 SL (33”73-1’14”35); Maria Ludovica Tremonte 50 SL-100 rana (36”80-1’36”49); Chiara Ricci 50-100 SL (35”33-1’24”68); Maddalena Sferra 100 SL-100 dorso (1’12”83-1’22”33); Gemma Guiderdone 100 farfalla-100 dorso (1’19”58-1’24”44).