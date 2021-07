La Hidro Sport si conferma in piena salute dopo il successo al Campionato Ragazzi

Lo stadio del nuoto di Chieti è stato il teatro in cui è andata in scena la prova tempi riservata alla categoria Assoluti che si preparano per i Campionati Regionali di Categoria del prossimo Luglio, prova tra l’altro valida ai fini della graduatoria nazionale che porterà i migliori 30 atleti d’Italia, nelle varie categorie, a giocarsi il titolo italiano nella piscina del Foro Italico di Roma dal 4 all’11 Agosto.

Acquisite le classifiche nazionali relative alla disputa del campionato Italiano Ragazzi, che ha visto la compagine femminile giallo-blu piazzarsi brillantemente al 22° posto su 148 società partecipanti, i nuotatori della Hidro erano intenzionati a ribadire le loro eccelse capacità e così è stato.

Tante le conferme giunte dalla compagine giallo-blu della Hidro Sport che ha registrato un consistente bottino di primati personali e viaggia a vele spiegate verso un finale di stagione davvero avvincente.

Nel settore femminile spicca la doppietta 50-100 rana (34”92-1’17”75) ottenuta da Claudia De Tullio che si conferma in ottima condizione anche nei 50 SL (29”24); Fiorella Colanzi vince i 200 farfalla con il personale (2’23”40) e si migliora anche nei 50 e 100 farfalla (30”35-1’05”84); Chiara Oriente si impone a ritmo di primato personale nei 200 e 400 misti (2’37”97-5’32”35) e si migliora anche nei 200 dorso (2’40”38); crescita notevole per Sara Sabella nei 50-100 e 200 rana (35”97-1’18”85-3’04”40); Vincenza Mastrangelo vince i 400 SL (4’46”64) e si migliora anche nei 200 misti (2’38”23); Ester Spedalieri ottiene vittoria e record nei 200 rana (2’49”95); Annalaura Mariano è seconda nei 50 farfalla con il suo nuovo primato (30”22) replicato anche sui 100 (1’10”79); primati personali per Federica Benenati nei 50 e 100 farfalla e 50 SL (30”93-1’09”43-29”51); si migliora in tutte le gare (50-100-200 SL) Jenna Carissimi (30”98-1’10”16-2’34”87); indicazioni positive giungono da Sara Colalillo nel dorso (50 in 31”85- 100 in 1’09”61- 200 in 2’35”06); da Benedetta Sangregorio 50-100-200 dorso (32”47-1’10”75-2’35”36); Domitilla Oriente nei 100 e 200 farfalla (1’13”62-2’37”17); Chiara Testa 50-100-200 dorso (34”17-1’13”25-2’36”24); Giovanna Muccitto ottiene 28”24 (50 SL), 1’06”99 (100 farfalla), 2’32”72 (200 farfalla); bene anche il ritorno alle competizioni per Irene Nicodemo sui 50-100-200 dorso (34”54-1’16”24-2’38”88); Lorenza Miceli 50-100 SL e 50 farfalla (33”37-1’15”57-38”96); Isabella Muccino 50 SL, 50 e 100 rana (34”98-46”78-1’43”10).