La Hidro Sport con Marco Gallesi tra i Big

Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipolsai

Sta per avere inizio l’edizione primaverile dei Campionati Italiani di nuoto che metterà in palio i titoli Assoluti per i big che si contendono le convocazioni per i più importanti eventi internazionali, ma consentirà anche ai più giovani di continuare a dimostrare la grande crescita del nuoto italiano.

Tra i 685 atleti e le 167 società iscritte, la Hidro Sport con il classe 2003 Marco Gallesi, proverà a contribuire a questi enormi segnali di crescita che tutto il movimento giallo-blu sta proponendo sin dalle prime competizioni di questa stagione agonistica. Gallesi ha ottenuto il “pass” in ben tre gare e sarà impegnato nei 50 SL, nei 50 farfalla e nei 100 farfalla, gare in cui ai recenti CRITERIA giovanili ha fatto registrare i suoi nuovi primati personali nonché record assoluti molisani di vasca corta.

Questa competizione si svolgerà in vasca lunga, dove protagonisti e prestazioni cambiano spesso anche in maniera evidente rispetto alla vasca da 25m e Gallesi ha dimostrato di essersi gradualmente adattato, nel corso degli anni, ad esprimersi ad altissimi livelli pure in questa configurazione gara, perciò l’obiettivo minimo sarà quello di “limare” i suoi “personal best” ed ottenere il piazzamento migliore possibile nelle classifiche finali.

Contestualmente si è disputato anche il Campionato Italiano di Fondo Indoor Assoluto e di Categoria nel quale Giovanni Oriente, portacolori giallo-blu, ha migliorato la sua classifica finale rispetto alla entry list, classificandosi al 22esimo posto nuotando a pochissimi secondi dal suo recentissimo primato personale: 58’59”50 il suo crono finale!