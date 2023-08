La Hidro Sport chiude con 3 finali a Roma

L’ultimo atto della stagione agonistica natatoria è senza dubbio il più atteso ed il più ambito, momento che sintetizza in un solo evento la perfetta analisi consuntiva di una intera annata e suggella il percorso di crescita degli atleti e dei loro tecnici.

In questa ottica la Hidro Sport può senz’altro ritenersi decisamente soddisfatta, considerando l’altissimo numero di atleti qualificati in questa edizione dei Campionati Italiani Estivi, ben 11, che fa seguito all’altro traguardo storico raggiunto in occasione dei “Criteria” indoor con la cifra record di 15 atleti presenti e la classica ciliegina sulla torta della partecipazione a ben 3 finali pomeridiane qui a Roma.

Protagonista assoluto di questa edizione 2023 è stato Antonio Pio Iacovelli che, nella categoria Juniores, è stato in grado di mettere in campo un salto di qualità enorme nel momento più importante della stagione: l’atleta del 2005 ha ottenuto l’11° crono totale nei 100 farfalla in cui ha portato il proprio primato personale a 55″63, solo 3 centesimi più alto del tempo utile all’ingresso in finale e addirittura ad un solo centesimo da uno dei record regionali più longevi ancora imbattuti.

Ma questa piccola amarezza è stata la rampa di lancio per una prestazione “mostruosa” la distanza doppia: infatti con un progresso di quasi 3 secondi, Iacovelli ha centrato la finale con un eccellente 2’03″89 che cancella il suo precedente record regionale di 2’06″40. La finale del pomeriggio conferma l’ottimo stato di forma dell’atleta che conclude all’ottavo posto in 2’04″00.

Soddisfazione in casa giallo-blu anche per le prestazioni di Giovanna Muccitto, in grado di approdare in finale dei 100 farfalla con il suo nuovo primato personale portato a 1’02″87 e riconfermandosi vicina a questo limite anche in finale con la nona piazza in 1’03″25. Per lei anche un 15°posto nei 100 dorso in 1’05″64, 20esima nei 50 in 31″00 e 58esima sui 100 SL in 1’01″07.

La stessa Muccitto è stata protagonista anche della terza finale ottenuta dalla Hidro Sport nella staffetta 4×100 Mx juniores femminile, insieme a lei che ha nuotato a delfino, Sara Colalillo a dorso, Ester Spedalieri a rana ed Alice Lomastro a SL, tutte atlete presenti anche nelle prove individuali. Alice ha disputato i 100 SL nuotato in 1’02″02 (58°p), Ester ha disputato i 100 rana percorsi in 1’15″91 (45°) ed i 200 in 2’43″60 (24°), Sara ha sfiorato la finale nei 100 dorso con 1’05″63 (14°) mentre ha nuotato i 50 in 30″96 (18°).

Ottime le prove anche di Ermanno Tedeschi che ha nuotato sempre vicinissimo ai suoi limiti ottenendo il 16° posto nei 200 SL in 1’54″70, 20° sui 400 in 4’05″90 e 55° nei 100 in 53″30; Daniel Agostini ha disputato tutte le tre gare del dorso nuotando i 50 in 28″54 (42°), i 100 in 1’00″09 (24°) ed i 200 in 2’12″61 (31°); Michele Pio Gasbarrino ha disputato i 200 farfalla nuotando 2’12″41 (28°); Miriam Di Ridolfo ha ottenuto 28”41 sui 50 SL (49°), mentre Christian Giamberardino, atleta del primo anno ragazzi ha chiuso i 200 rana al 16° posto in 2’36″36 (63° nella classifica generale) e 20° sui 100 in 1’12″65 (77°).