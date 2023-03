La Hidro Sport, brilla anche con gli esordienti

Dopo aver effettuato il giro di boa di metà stagione con il completamento di tutte le tappe del Molise Winter Tour, le categorie Esordienti A e B hanno iniziato il percorso della Molise Swim Cup che accompagnerà la loro attività regionale fino a Giugno.

La Hidro Sport si è presentata alla tappa di Venafro con 41 giovani atleti che hanno già fornito indicazioni molto interessanti ai loro tecnici sull’andamento e la crescita di questo settore, grazie a prestazioni convincenti da parte dell’intero team giallo-blu con una lunghissima serie di primati personali ottenuti.

In particolare si è assistito ai successi di Anna Maria Maggiano nei 200 SL e dei 100 farfalla, della 4×50 mista esordienti B Femminile con Ferretti-Conte-Maggiano-Baratta e della 4×100 mista esordienti A Femminile con Agostini-Ziccardi-Notardonato-Palladino; doppio argento per Alice Palladino (es A) nei 200 SL e 100 farfalla, così come d’argento sono state Marta Ziccardi (es A) ed Ylenia Conte (es B) nei 100 rana, Massimo Ferretti (es A) sempre sui 100 rana, Francesco Fasciano sui 400 misti, Giulia Palmieri (es B) e Michele Di Toro (es B) nei 100 farfalla, la 4×50 mista esordienti B maschile con Zichella-Zeoli-Voronetskyy-Di Toro e la 4×100 mista esordienti A Maschile con Fasciano-Ferretti-Vitantonio-Ricci; sul terzo gradino del podio sono saliti per due volte Martina Notardonato (es A) nei 100 farfalla e 400 misti, Maria Fiardi (es A) e Giuseppe Spedalieri (es A) nei 100 rana ed Emanuele Zichella (es B) sui 50 dorso.

Le prestazioni tecniche e cronometriche sono state decisamente confortanti da parte anche di coloro che non sono riusciti a centrare un piazzamento da podio, questa del resto è anche la fase in cui le atlete e gli atleti così giovani si cimentano spesso in discipline e distanze non abituali, col chiaro intento di stimolare una crescita globale e graduale in ciascuno di loro.

Questo il riepilogo dei riscontri cronometrici ottenuti per le Esordienti A F: Benedetta Agostini 200 Dorso 2’57”6, 200 SL 2’51”8; Bellucci Maria 100 Rana 1’47”5; Maria Fiardi 100 Rana 1’30”7, 200 SL 2’37”0; Maddalena Iannone 200 Dorso 3’14”9, 200 SL 3’12”4; Martina Notardonato 100 Farfalla 1’16”7, 400 Misti 6’18”5; Elena Oriente 100 Farfalla 1’25”5, 400 Misti 6’44”9; Alice Palladino 100 Farfalla 1’15”5, 200 SL 2’27”70; Marta Ziccardi 100 Rana 1’26”9, 400 Misti 6’54”9.

Esordienti B F: Silvia Baratta 50 Dorso 45”7, 200 SL 3’35”1; Ylenia Conte 50 Dorso 48”5, 100 Rana 1’54”8; Sara D’Amico 50 Dorso 49”0, 200 SL 3’42”40; Melissa Ferretti 50 Dorso 45”9, 100 Rana 2’05”4; Anna Maria Maggiano100 Farfalla 1’40”6, 200 SL 3’16”1; Letizia Marinucci 50 Dorso 47”9, 100 Rana 2’03”2; Ludovica Mignogna 50 Dorso 51”6, 200 SL 3’54”0; Giulia Palmieri 100 Farfalla 2’03”7, 100 Rana 2’01”3; Giorgia Passarella 50 Dorso 54”3, 100 Rana 2’11”4; Sara Sangregorio 50 Dorso 54”4, 100 Rana 2’03”7; Ada Santoro Manocchio 50 Dorso 49”1, 200 Stile Libero 3’36”7; Serena Maria Trucchia 50 Dorso 56”6, 100 Rana 2’22”3.

Esordienti A Maschi: Francesco Fasciano 100 Rana 1’23”6, 400 Misti 5’39”1, 100 Dorso 1’15”7; Massimo Ferretti 100 Rana 1’21”1, 200 SL 2’24”9; Luciano Iannetta 100 Farfalla 1’19”0, 200 SL 2’42”2; Daniele La Barbera 100 Rana 1’28”5, 400 Misti 6’11”2; Jacopo Montazzoli 100 Farfalla 1’27”1, 200 SL 2’31”4; Riccardo Muccitto 200 Dorso 2’59”9, 200 SL 2’49”3; Gabriele Ricci 100 Farfalla 1’16”9, 200 SL 2’26”6; Riccardo Schionato 100 Farfalla 1’18”1, 100 Rana 1’34”1; Giuseppe Spedalieri 100 Rana 1’23”0, 400 Misti 5’56”3; Marco Vitantonio 100 Farfalla 1’17”6, 400 Misti 6’16”4.

Esordienti B Maschi: Andrea Cristino 100 Rana 1’48”6, 200 SL 3’24”1; Lorenzo De Ritis 100 Farfalla 1’37”3, 200 SL 3’01”4; Giulio Di Gennaro 50 Dorso 59”0, 100 Rana 2’28”0; Michele Di Toro 100 Farfalla 1’24”7, 200 SL 2’47”0; Francesco Marinucci 100 Rana 1’48”7, 200 SL 3’29”1; Jacopo Recchi 50 Dorso 44”8, 200 SL 3’19”9; Francesco Lucio Schionato 50 Dorso 54”7, 100 Rana 2’11”6; Loris Tarchino 100 Rana 1’47”4, 200 SL 3’33”2; Michele Vitantonio 50 Dorso 46”2, 200 SL 3’34”5; Aleksandr Voronetskyy 50 Dorso 40”2, 200 SL 3’08”5; Loris Zeoli 100 Farfalla 1’45”0, 100 Rana 1’46”0; Emanuele Zichella 50 Dorso 38”3, 200 SL 2’48”1.