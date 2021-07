La guardia costiera di Termoli soccorre una tartaruga marina in difficoltà

Nel corso della mattinata odierna (mercoledì 21 luglio), la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Termoli è intervenuta presso il tratto di mare antistante il litorale di Termoli dove era stata segnalata la presenza di una tartaruga marina ancora in vita ma in difficoltà. L’esemplare, di grandi dimensioni e in buone condizioni di salute, dopo i primi accertamenti svolti congiuntamente al personale del locale servizio veterinario, veniva successivamente consegnato, in accordo alle procedure operative della Regione Molise per la gestione di animali marini rinvenuti sul litorale, al personale specializzato del Centro Studi Cetacei Onlus di Pescara, che provvederà a prestare le eventuali cure. La Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Termoli, a tal proposito, sensibilizza tutti i cittadini affinché segnalino prontamente la presenza di eventuali tartarughe o cetacei in difficoltà sia in mare che lungo il litorale.