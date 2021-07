La guardia costiera di Termoli, soccorre un gommone con motore in avaria

Nel corso del primo pomeriggio di ieri, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Termoli è intervenuta presso il tratto di mare antistante il porto di Termoli a seguito della ricezione di una richiesta di soccorso ricevuta dagli occupanti di un piccolo gommone in avaria che, a causa del vento e del moto ondoso, rischiava di infrangersi sulla scogliera posta a protezione del molo di sud est del porto.

Immediatamente, sono intervenute sul posto la M/V CP 878 e il GC 77B che hanno provveduto a prestare assistenza alle quattro persone presenti a bordo, tutte in buone condizioni di salute, che sono state successivamente scortate fino al rientro in sicurezza presso la darsena turistica del porto di Termoli.

La Guardia Costiera di Termoli ricorda che per tutte le emergenze in mare è sempre attivo il numero gratuito 1530 che permette di collegarsi direttamente con la Capitaneria di porto competente per territorio.