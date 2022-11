La Grande Guerra ‘rivive’ in una mostra sui cimeli storici: l’iniziativa a Larino per non dimenticare

Una mostra sui cimeli della Grande Guerra per rivivere uno dei momenti più drammatici della storia italiana. E’ quanto organizzato dalla sezione di Larino dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci presso la Sala Preziosi del Palazzo Ducale.

Si tratta di una manifestazione importante che nasce dall’idea di Giuseppe Silvano e Gaetano Ricci. Il percorso di visita offre la possibilità di immergersi, attraverso il racconto fotografico dell’allora tenente di artiglieria Alfredo Battista, in un mondo fatto di trincee, baracche simili a cucce per cani, topi e scarafaggi, melma, e di convivialità, fede, armi, distruzione e troppa morte. Una mostra, dunque, più importante che mai in un momento storico come quello che viviamo oggi.

La mostra ha previsto anche le visite guidate per le scolaresche con l’obiettivo di portare anche i più piccoli a ricordarsi di uno dei momenti più difficili della storia dell’Italia.