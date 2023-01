La Giunta torna a 5, Toma rinomina Cotugno assessore con le medesime deleghe

Vincenzo Cotugno è strato rinominato assessore regionale dal presidente della Regione Donato Toma. Questa sera, mercoledì 4 gennaio, il decreto firmato dal governatore che ha assegnato a Cotugno le medesime deleghe che aveva poche settimane fa, Turismo e Cultura su tutte.

Lo scorso 23 dicembre, come si ricorderà, le dimissioni dalla Giunta per poter tornare in prima commissione, da semplice consigliere, e sbloccare in tal modo i provvedimenti che erano fermi per l’assenza di Cefaratti.

Ora Cotugno si riprende il suo posto in giunta e in prima commissione, come sostituto, tornerà Gianluca Cefaratti.