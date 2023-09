La Giunta si adegua e si aumenta gli “stipendi”. La minoranza: “Tutto regolare ma…”

Il gruppo consiliare di Larino, “Insieme per Larino” riflette e fa notare che….

Con una nota stampa a firma dei consiglieri del gruppo consiliare “Insieme per Larino”: Vito Di Maria, Salvatore Faiella, Maria Giovanna Civitella, Michele Palmieri si rende noto che:



“Il giorno 11 settembre 2023, con deliberazione, la giunta comunale Puchetti ha approvato le indennità di Sindaco, Vice Sindaco , Assessori e Presidente del Consiglio, così come previsto dalla L. 30 dicembre 2021 n.234, si tratta di un aumento considerevole che in vari casi raddoppia gli importi precedentemente ricevuti dagli amministratori locali.



Come è possibile constatare dalla citata deliberazione pubblicata online, sull’albo pretorio, la maggioranza ha stabilito di non applicare alcuna decurtazione alle proprie indennità. In parole semplici, la maggioranza ha deciso di percepire mensilmente il massimo consentito dalla legge, non applicando alcuna riduzione sul proprio stipendio. Perché sì, la legge consente anche questo.



Per carità nulla di illegittimo, però nessuno può negare che mentre loro si aumentano lo stipendio, i cittadini vivono un momento molto delicato fatto di continui aumenti dall’energia elettrica, al caro benzina, agli alimenti ecc.

Dunque, proprio in considerazione del periodo che stiamo attraversando, sarebbe stato più giusto e auspicabile optare per la costituzione di un fondo sociale, da poter destinare ai cittadini in difficoltà economiche e alle loro esigenze”.