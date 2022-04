La Gioventù Federalista Europea di Campobasso intitola a David Sassoli la propria sezione

Mercoledì scorso, 13 aprile, le ragazze e i ragazzi della Gioventù Federalista Europea del circolo di Campobasso hanno intitolato la propria sezione alla memoria del Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, prematuramente scomparso l’11 gennaio 2022.

La scelta dei federalisti europei campobassani è stata naturale alla luce del fulgido esempio rappresentato dal Presidente Sassoli lungo tutto il percorso della sua esperienza politica nell’eurocamera.

Durante la cerimonia i militanti federalisti hanno voluto ricordare i momenti più significativi della presidenza Sassoli; dall’apertura delle porte del Parlamento europeo per offrire ricovero ai senzatetto. O ancora, durante la Brexit, facendo sentire la propria vicinanza non solo ai cittadini britannici delusi da quella scelta ma anche ai deputati scozzesi salutati con riconoscenza per il lavoro svolto.

Infine, il ruolo da protagonista che il Parlamento ha assunto nell’istituzione del Next Generation EU e durante la crisi pandemica sotto la sua guida. Troppe sarebbero le azioni rilevanti da enumerate, possiamo dunque dire che il Presidente Sassoli ci ha insegnato come l’Europa non sia “un incidente della storia”, bensì la costruzione progressiva, pagata con sacrifici di due guerre mondiali, di una società capace di coniugare pace, democrazia, diritti, sviluppo e uguaglianza. Ed è per questa Europa che lotteremo senza risparmio, anche nel suo ricordo.

Il segretario di circolo Francesco Sonesi ha così commentato l’evento: “È per noi motivo di orgoglio intitolare il nostro circolo al presidente Sassoli, il cui fulgido ed appassionato esempio ci guida in tutte le azioni collettive e individuali nel percorso di promozione dei valori europei. Questo nostro piccolo gesto vuole esprimere la gratitudine nei confronti del suo fermo agire in difesa della pace e della cooperazione tra i cittadini, della sua grande disponibilità ad ascoltare e portare avanti i sogni delle nuove generazioni e nella sua grande umanità che ha guidato ogni sua azione.”

Alfredo Marini, membro del Comitato federale nazionale della Gioventù Federalista Europea ha aggiunto “La Presidenza di David Sassoli rimarrà una tappa storica nel processo di integrazione Europea, contraddistinta dalla gestione di difficili momenti come la Brexit e l’inizio della Pandemia e da grandi progetti rivoluzionari come il Next-generation EU e il Green Deal.

David Sassoli è stato un esempio politico ed umano, capace di fondere in sé e nel suo ruolo istituzionale gentilezza, fermezza, rispetto, genuinità e amore incondizionato per la democrazia. Ci sarebbe troppo da scrivere, quindi mi limito a dire che egli ha rappresentato un esempio per ognuno di noi. Profondamente rispettato da tutti per questo, anche dai suoi avversari. Il suo impegno nel tenere aperta ed operativa l’eurocamera durante la pandemia ha avvicinato l’Unione ai cittadini. Questo impegno ha portato i suoi frutti e siamo sicuri che il suo lascito politico ed il suo insegnamento verranno portati avanti dalla nostra generazione, cioè quella che completerà il processo di integrazione politica della nostra Unione. Anche nel suo nome e nel suo ricordo”