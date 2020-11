La Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e il Covid-19

“Oggi, 20 novembre, si celebra la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. – Inizia così la nota stampa del consigliere comunale di Campobasso, Alberto Tramontano che riflette contestualmente anche sul difficile periodo di emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo – “Mai come quest’anno tale ricorrenza assume un significato particolare: nel pieno di un’emergenza sanitaria mondiale dovuta alla diffusione del Covid-19, i più piccoli stanno dando una testimonianza di vitalità e serietà e stanno infondendo speranza in chi, esposto in prima linea, sta affrontando una battaglia per la vita.

È bello pensare che i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, gli insegnanti, le forze dell’ordine, gli operai, i commercianti e gli artigiani, gli imprenditori e gli industriali, gli amministratori ad ogni livello, i nonni e le nonne, le mamme ed i papà di tutto il mondo stanno vivendo e operando per difendere una umanità ferita e per consegnare ai piccoli uno spazio concreto ed ideale nel quale continuare a vivere e a sognare.

Il Covid-19 non vincerà se sapremo avere e vivere le certezze e i sogni dei bambini e se sapremo riconoscere, nell’oscurità del tempo presente, una luce che viene. Nonostante tutto”.