«La gioia della solidarietà, l’Ail dona materiale sanitario alla Asrem»

Il cerchio della solidarietà prende le sembianze di un uovo: quello di Pasqua dell’AIL. Perché è proprio grazie ai fondi raccolti dalla vendita delle uova di cioccolato, quest’anno avvenuta via web e non nelle piazze, causa coronavirus, che l’Associazione italiana contro le leucemie i linfomi e i mielomi ha potuto acquistare e donare ai reparti di Oncoematologia sia della ASReMche del Gemelli Molise una grande quantità di materiale sanitario per fronteggiare l’emergenza covid19. Nei giorni scorsi numerose mascherine visiere e gel igienizzanti sono stati recapitati al Cardarelli, in particolare all’unità di Day hospital Onco-ematologico dell’Ospedale regionale e per il Laboratorio Analisi sono stati acquistati 100 kit per la diagnosi rapida del Coronavirus. La generosità dei molisani che hanno acquistato le uova di Pasqua Ail, ha permesso di fare dono dei dispositivi più richiesti dagli stessi operatori sanitari. Nel dettaglio: 1.000 mascherine, 10 visiere rigide, 30 pezzi di gel igienizzante e – con un secondo carico – ulteriori 100 mascherine e altrettanti filtri. Ma i soldi raccolti hanno permesso di migliorare anche l’assistenza ai malati in un periodo così difficile e delicato per la loro salute. È stato infatti attivato un contratto con un’infermiera specializzata per effettuare i prelievi domiciliari ai pazienti che dovevano effettuare le terapie, così da evitare assembramenti presso il reparto. Ed è stata inoltre affittata un’autoambulanza a disposizione dei pazienti del Day hospital Onco-ematologico dopo che il reparto è stato trasferito per evitare rischi di contagi nei percorsi interni al Cardarelli, in caso di malori dei pazienti. Insomma una dimostrazione concreta di solidarietà come spiega la Presidente Ail Maria Grazia Luciano: «Anche se questo inizio anno caratterizzato dall’emergenza COVID-19 ha rallentato notevolmente le attività caratteristiche della nostra Associazione, soprattutto quelle relative all’assistenza ai reparti e la raccolta fondi con le “Uova di Pasqua AIL”, abbiamo riscontrato una straordinaria vicinanza della popolazione molisana che ha risposto con entusiasmo agli appelli via web e social, contribuendo a limitare il bilancio disastroso della campagna di solidarietà interrotta nel pieno della sua organizzazione. Anche se costretti a rimanere a casa siamo riusciti a dare un contributo ai malati ed ai loro familiari, soddisfacendo prontamente le richieste specifiche provenienti dai reparti di cura che necessariamente non hanno potuto interrompere le loro attività terapeutiche. Naturalmente continua l’impegno anche con il finanziamento ai Centri di Ricerca AIL che costantemente lavorano all’elaborazione di nuove terapie sempre più efficaci ma meno invasive possibile. L’AIL Campobasso Isernia è sempre attenta a tutte le esigenze delle persone colpite da malattie del sangue e quindi faccio un appello a tutti quelli che vogliono contribuire con donazioni e soprattutto a coloro che vorrebbero donare parte del loro tempo libero al volontariato e quindi unirsi alla nostra grande famiglia. Colgo l’occasione per ringraziare i sostenitori, i volontari e tutti coloro che permettono all’associazione di andare avanti e sostenere i meno fortunati». Durante la giornata di venerdì 19 giugno, in occasione della “Giornata Nazionale per la lotta alle leucemie, linfomi e mieloma”, un team di ematologi sarà a disposizione con un “numero verde problemi ematologici” 800.22.65.24 attivo dalle 8 alle 20 per chiunque voglia avere informazioni sulle malattie, sui centri di trattamento e sui servizi svolti dall’associazione.